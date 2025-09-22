Alerta en Lima y 17 regiones por fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y precipitaciones
El Senamhi emitió una alerta en Perú por fenómenos meteorológicos peligrosos, incluyendo fuertes vientos y lluvias en Lima, Arequipa y La Libertad, entre el 23 y 25 de septiembre.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por fenómenos meteorológicos peligrosos en varias regiones del país, entre ellas Lima, Arequipa y La Libertad. La entidad advirtió sobre el incremento de la velocidad del viento y la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve, granizo, aguanieve y lluvia.
Según los avisos meteorológicos N.º 338 y 339, estos eventos se presentarán entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre. Se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, así como el aumento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la misma región.
Senamhi emite alerta por lluvias y fuertes vientos: estas son las regiones afectadas
Senamhi informó que se ha dispuesto una alerta naranja en zonas de la sierra debido a las intensas precipitaciones previstas. Se espera la ocurrencia de granizo en áreas por encima de los 2800 m s. n. m. y nieve en localidades situadas sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sur.
Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante las tardes y no se descarta la presencia de lluvia ligera y dispersa hacia la costa el jueves 25 de septiembre. Las regiones más afectadas por este fenómeno, que se prolongará por cerca de 71 horas, serán:
- Amazonas
- Ancash
- Apurimac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Huancavelica
- Huanuco
- Junin
- La Libertad
- Lima
- Pasco
Alerta naranja del Senamhi.
De manera paralela, el Senamhi activó una alerta amarilla por incremento de vientos en la sierra entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre. Se prevén ráfagas de ligera a moderada intensidad, con velocidades cercanas a 45 km/h.
El martes 23 se esperan vientos de hasta 33 km/h en la sierra norte y centro, y 35 km/h en la sierra sur. Para el miércoles 24 se mantendrán estas velocidades, mientras que el jueves 25 se prevén valores cercanos a los 32 km/h en la sierra norte y centro, y 35 km/h en la sierra sur. Este fenómeno, que se extenderá por 63 horas, impactará principalmente en:
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- Tacna
Alerta amarilla del Senamhi por vientos intensos en la sierra peruana. Foto: Senamhi.
Recomendaciones del Indeci ante incremento de viento
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a tomar precauciones frente a los avisos del Senamhi por el aumento de la velocidad del viento en la costa y la sierra sur del país. La entidad también pidió a las autoridades implementar medidas de seguridad en las construcciones para garantizar un adecuado diseño de las infraestructuras.
Entre las recomendaciones figuran asegurar los techos y sujetar los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejados de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras dañadas por el viento. Asimismo, aconseja amarrar embarcaciones, usar ropa abrigadora e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar infecciones respiratorias o alergias.
