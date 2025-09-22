El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por fenómenos meteorológicos peligrosos en varias regiones del país, entre ellas Lima, Arequipa y La Libertad. La entidad advirtió sobre el incremento de la velocidad del viento y la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve, granizo, aguanieve y lluvia.

Según los avisos meteorológicos N.º 338 y 339, estos eventos se presentarán entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre. Se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, así como el aumento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la misma región.

Senamhi emite alerta por lluvias y fuertes vientos: estas son las regiones afectadas

Senamhi informó que se ha dispuesto una alerta naranja en zonas de la sierra debido a las intensas precipitaciones previstas. Se espera la ocurrencia de granizo en áreas por encima de los 2800 m s. n. m. y nieve en localidades situadas sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sur.

Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante las tardes y no se descarta la presencia de lluvia ligera y dispersa hacia la costa el jueves 25 de septiembre. Las regiones más afectadas por este fenómeno, que se prolongará por cerca de 71 horas, serán:

Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Huancavelica

Huanuco

Junin

La Libertad

Lima

Pasco

Alerta naranja del Senamhi.

De manera paralela, el Senamhi activó una alerta amarilla por incremento de vientos en la sierra entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre. Se prevén ráfagas de ligera a moderada intensidad, con velocidades cercanas a 45 km/h.

El martes 23 se esperan vientos de hasta 33 km/h en la sierra norte y centro, y 35 km/h en la sierra sur. Para el miércoles 24 se mantendrán estas velocidades, mientras que el jueves 25 se prevén valores cercanos a los 32 km/h en la sierra norte y centro, y 35 km/h en la sierra sur. Este fenómeno, que se extenderá por 63 horas, impactará principalmente en:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Alerta amarilla del Senamhi por vientos intensos en la sierra peruana. Foto: Senamhi.

Recomendaciones del Indeci ante incremento de viento

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a tomar precauciones frente a los avisos del Senamhi por el aumento de la velocidad del viento en la costa y la sierra sur del país. La entidad también pidió a las autoridades implementar medidas de seguridad en las construcciones para garantizar un adecuado diseño de las infraestructuras.

Entre las recomendaciones figuran asegurar los techos y sujetar los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejados de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras dañadas por el viento. Asimismo, aconseja amarrar embarcaciones, usar ropa abrigadora e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar infecciones respiratorias o alergias.

