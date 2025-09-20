HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

Este peligroso contaminante puede afectar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas. Además, se relaciona a infartos y problemas neurológicos como el Alzheimer.

El aire contaminante se produce en mayor proporción por parque automotor de la ciudad. Foto: Composición LR
El aire contaminante se produce en mayor proporción por parque automotor de la ciudad. Foto: Composición LR

La calidad del aire en Lima ha alcanzado niveles insalubres, según la alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Este índice representa un riesgo directo para la salud de la población debido a alta cantidad de material particulado fino PM2.5 producido en diferentes distritos de la capital limeña.

De acuerdo con el informe, el contaminante es considerado peligroso porque puede ingresar a los pulmones y luego al torrente sanguíneo. Además, la partícula afecta sobre todo a niños, adultos mayores y aquellos que tengan enfermedades respiratorias o cardíacas.

PUEDES VER: Inicio de la primavera 2025 en Perú: fecha y hora oficial del cambio de estación, según Senamhi

lr.pe

¿Cuáles son los riesgos del aire contaminado en Lima?

SENAMHI denomina "criterio" a los contaminantes esparcidos por el aire de Lima. En ese sentido, la PM2.5 es la que genera mayor preocupación por sus consecuencias en la salud. "Las mayores concentraciones se encuentran en la zona norte y este", precisó la ingeniera María Urteaga, especialista de la calidad del aire, para Canal N.

Los estudios realizados por SENAMHI indican que las altas concentraciones de material particulado están relacionadas con casos de infartos, pues el PM2.5 también podría ingresar al torrente sanguíneo y llegar hasta el cerebro. Por este motivo, el contaminante también está asociado a enfermedades como el Alzheimer.

PUEDES VER: Anticiclón del Pacífico Sur afectará 9 regiones del Perú: fenómeno provocará vientos de hasta 35 km/h, llovizna y más, según Senamhi

lr.pe

¿En qué distritos hay mayor concentración?

Según el informe de SENAMHI, los distritos que son más afectados por la partícula contaminante PM2.5 son los siguientes:

  • Carabayllo
  • Comas
  • San Juan de Lurigancho
  • Santa Anita
  • Ate
  • Puente Piedra
  • Lima Centro

Por último, la institución meteorológica explicó que esta situación es generada por la combinación de factores climáticos y emisiones urbanas. Además, la baja velocidad del viento y la alta humedad ocasionan que las partículas contaminantes no sean dispersadas. La situación empeora, pues más del 50% del material proviene de la contaminación del parque automotor de Lima.

