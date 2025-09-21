HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¡Reventó La Tinka! Afortunado ganador se lleva más de 40 millones de soles

La Tinka sorprendió al Perú con un nuevo sorteo del Pozo Millonario. Un jugador afortunado ganó más de S/45.805.280, rompiendo récords históricos.

¡Histórico premio millonario en La Tinka! Descubre la jugada ganadora de más de S/45 millones
¡Histórico premio millonario en La Tinka! Descubre la jugada ganadora de más de S/45 millones | Composición LR | Intralot

¡Reventó el Pozo Millonario! El domingo 21 de septiembre se realizó un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de lotería más grande del Perú. En esta ocasión, un afortunado ganador se llevó el pozo, que superó el récord histórico de más de 40 millones de soles (S/45.805.280).

Según el juego de lotería peruano, se trata de un ciudadano que adquirió su boleto a través de la página web. El ganador compró su ticket el mismo domingo 21 de septiembre, sin imaginar que sería merecedor de una suma tan cuantiosa.

¿Cuál fue la jugada ganadora de la Tinka de más de S/45 millones?

Las bolillas ganadoras de este domingo 21 de septiembre fueron los números 02, 20, 28, 32, 44 y 46. Resultado que hará millonario a un afortunado por comprar a través de la web.

En este nuevo sorteo, no se registró un ganador de la boliyapa. Ahora, el próximo pozo del sorteo de Intralot será de 5 millones de soles.

¿Cuándo se entregó el último premio millonario de La Tinka?

Un joven del Cercado de Lima se llevó a casa más de 21 millones de soles (S/21.021.223) tras acertar los seis números ganadores. Su historia es un ejemplo de perseverancia, ya que llevaba más de 20 años participando en La Tinka. Todo ocurrió el 31 de diciembre de 2024, cuando eligió al azar los números en una cartilla comprada en Barrios Altos, que luego guardó en su billetera sin imaginar que, mientras celebraba el Año Nuevo, su vida cambiaría para siempre.

El 2 de enero, al revisar los resultados en la página web oficial, descubrió que había acertado la combinación ganadora que incluyó las bolillas: 9, 22, 24, 33, 36 y 46. Tras reclamar su premio, decidió donar parte del dinero a organizaciones benéficas que brindan apoyo social. También anunció que planea asegurar el futuro de su familia, emprender un negocio propio y viajar al extranjero con su esposa para cumplir su sueño de conocer Italia.

¿Se pagan impuestos por el premio millonario de La Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

