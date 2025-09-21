Inicio de la primavera 2025 en Lima: Senamhi anticipa días soleados del 22 al 26 de septiembre con altas temperaturas
La primavera en Lima comenzará el 22 de septiembre con días soleados, temperaturas de hasta 25°C y un aumento de la radiación solar, según Senamhi.
La primavera comenzará el 22 de septiembre y traerá consigo días con brillo solar constante en Lima. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que la capital experimentará jornadas más despejadas, con reducción de la nubosidad y aumento de la temperatura, alcanzando picos de hasta 25 grados en los distritos más alejados del litoral.
La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, explicó que la presencia del sol se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos provenientes del norte. Por ello, se espera que estos picos de temperatura se registren entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, especialmente durante el mediodía y la tarde.
Lima alcanzará hasta 25 °C con la llegada de la primavera
La primavera comenzará oficialmente a las 13:19 horas, marcando un proceso gradual de transición climática con días más largos. Su llegada estará acompañada de cambios paulatinos en el clima y un incremento progresivo de la temperatura.
Se espera que la capital registre picos de hasta 25 grados en los distritos alejados del litoral, como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina y parte de Surco, mientras que en las zonas cercanas al mar, como Miraflores y Barranco, las temperaturas rondarán los 21 grados. Durante las madrugadas podrían presentarse bancos de niebla, neblina o lloviznas ligeras, especialmente en los distritos costeros.
Primavera en la costa peruana: temperaturas subirán en todo el litoral
El aumento de la radiación solar también afectará a otras regiones del litoral. En La Libertad, se prevén temperaturas entre 24 y 28 grados; en Áncash, entre 21 y 29 grados; en la región Lima, entre 22 y 27 grados; y en Ica, podrían alcanzar hasta 34 grados
Por su parte, en el litoral de Arequipa, los termómetros oscilarán entre 22 y 32 grados, mientras que en Moquegua y Tacna se esperan registros de entre 22 y 27 grados.
Senamhi pronostica lluvias y descargas eléctricas en la sierra
En la sierra, las condiciones climáticas serán diferentes, con la continuación de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, que incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvia, entre el 23 y el 25 de septiembre. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,800 m s. n. m. y nieve en localidades sobre los 3,800 m s. n. m., especialmente en la sierra centro y sur.
Estas precipitaciones irán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. Asimismo, se prevé un aumento de la nubosidad durante las tardes. Las regiones más afectadas serán Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.