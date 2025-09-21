HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora exacta inicia la primavera 2025 en Perú? esta es la fecha oficial, según Senamhi

El Senamhi informó los detalles sobre el inicio de la estación primavera en el Perú y expuso las condiciones que se presentarán en los próximos días. Los especialistas instan a la población a tomar precauciones ante el cambio de estación.

El Senamhi informó que se reportará el incremento de la temperatura diurna durante el inicio de la primavera.
El Senamhi informó que se reportará el incremento de la temperatura diurna durante el inicio de la primavera.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció el inicio de la primavera en los próximos días de este 2025. El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente informó que la costa peruana registrará el incremento de la temperatura diurna entre el lunes 22 al viernes 26 de septiembre, debido al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte.

"Estas condiciones favorecerá la disminución de la cobertura nubosa, especialmente en horas del mediodía y la tarde. Además, permitirán una mayor presencia de brillo solar en gran parte del litoral", expuso Senamhi. Asimismo, informó acerca de los detalles sobre la estación primavera.

lr.pe

¿A qué hora inicia la primavera este 2025 en Perú? Senamhi informa

El Senamhi reveló que la primavera de este 2025 comenzará el lunes 22 de setiembre a partir de la 1.19 p. m. y que esta estación permanecerá hasta el domingo 21 de diciembre a las 10.13 a. m., día y hora que empezará el verano.

Senamhi: pronóstico del tiempo durante inicio de primavera

El Senamhi señaló que durante el inicio de la primavera, desde el 22 al 26 de septiembre, se espera que en las madrugadas se registre la presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, principalmente en los distritos cercanos al litoral. Además, precisó que se reportarían valores entre los 24°C y 28°C en La Libertad, entre 22°C y 27°C en Lima, entre los 21°C y 29°C en Áncash, entre los 21°C y 34°C en Ica, entre los 22°C en el litoral y 32°C en valles costeros de Arequipa.

También, señaló que se registrarían temperaturas entre los 22°C y 27° C en Moquegua y Tacna. Incluso, valores cercanos a los 21°C en los distritos próximos al litoral y alrededor a los 25°C en los distritos más alejados de la costa del Perú.

lr.pe

Recomendaciones del Senamhi tras los cambios de estación

Los especialistas del Senamhi instan a los ciudadanos a tomar precauciones ante los cambios de temperatura y estación, con el fin de evitar enfermedades respiratorias. Entre las recomendaciones:

  • Protección ante cambios de temperaturas: abrigarse, cubrir la cabeza, cuello, manos si baja mucho la temperatura. Evitar salidas de madrugada sin un abrigo adecuado.
  • Calidad del aire: Revisar los niveles de contaminación antes de hacer actividades al aire libre. Si hay mala calidad, evitar ejercicios intensos y permanecer más en interiores.
  • Protección solar: Usar protector solar, lentes, sombrero, ropa que proteja del sol cuando las radiaciones UV estén altas.
  • Ventilación: Mantener un ambiente bien ventilado, pero evitar las corrientes fuertes.
  • Nutrición: Consumir alimentos ricos en vitamina C, hierro y zinc para reforzar las defensas, hidratarse bien y dormir lo suficiente.
  • Informarse: Seguir los avisos meteorológicos del Senamhi, Indeci u otras entidades.

