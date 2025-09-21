Alerta en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Dos hermanas peruanas fueron detenidas tras intentar llevar casi un kilo de cocaína a España. Las jóvenes, identificadas como Elizabeth Victoria Albán Valdez y Cinthya Johana Albán Valdez, intentaban abordar un vuelo con destino a Madrid, presuntamente coordinado con una mafia internacional, pero el arriesgado plan fue detectado de inmediato por las autoridades.

Según la investigación de Panorama, Elizabeth, de 22 años, llevaba 20 cápsulas de cocaína peruana de alta pureza dentro de su estómago, un método conocido como “burrier”, con un valor aproximado de 20.000 euros en Europa. A pesar de que apenas cursó el primer grado de primaria y nunca había pisado el aeropuerto, aceptó la oportunidad ofrecida por la red de tráfico de drogas.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

VIDEO

Hermanas intentan pasar cocaína en el Jorge Chávez con destino a Madrid

Desde su llegada al nuevo aeropuerto, ambas fueron vigiladas de manera milimétrica. Las cámaras registraron cada uno de sus movimientos, y chats interceptados indicarían que también fueron monitoreadas antes de subir al avión. Las hermanas arribaron juntas en un vehículo negro, pero dentro del terminal aéreo se separaron, aparentemente para despistar a la seguridad, y se reencontraron cerca del área de embarque internacional.

El intento de trasladar la droga incluyó tácticas de engaño: llegaron sobre la hora y Elizabeth fingió desmayarse en la sala de embarque, alegando que estaba embarazada, para distraer a las autoridades. Sin embargo, la maniobra no funcionó. Al llegar al escáner de seguridad, ambas mostraron signos de nerviosismo. Elizabeth aceleró el paso, mientras Cinthya masticaba chicle, se mordía las uñas y temblaba. El plan falló y perdieron el vuelo a Madrid, aunque posteriormente cambiaron el ticket para el día siguiente.

Detienen a joven tras ingerir casi un kilo de cocaína

El esfuerzo físico y el riesgo asumido por Elizabeth tuvieron consecuencias graves. Al día siguiente, sufrió convulsiones en su vivienda de Bellavista y fue trasladada de emergencia al Hospital Carrión debido a la cantidad de droga que había ingerido. Su vida permaneció en peligro durante 48 horas, y solo la rápida intervención médica logró salvarla.

Mientras tanto, Cinthya logró utilizar el ticket modificado para intentar abordar el vuelo a Madrid, evidenciando la ruptura de la fraternidad por el negocio de la droga. La Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao dictó 6 años y 8 meses de prisión para Elizabeth Victoria. Las investigaciones continúan sobre Cinthya Johana, quien también podría enfrentar cargos.