Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

Mediante cámaras de seguridad se registró el preciso momento en el que un sujeto sacó un arma de fuego durante la marcha de la 'Generación Z' y disparó al aire. Al momento no se registraron heridos del ataque, por lo que efectivos de la PNP resguardaron la zona y trataron de dispersar a los manifestantes que se dirigen a la Plaza San Martín.

El hecho fue registrado por varias personas, que asistieron a la concentración. En este se puede ver al sujeto sacando su pistola en plena calle y apuntando a una de las personas, pero finalmente disparó al aire sin herir a alguien. Tras lo ocurrido, los manifestantes persiguieron al agresor e intentaron reprenderlo por lo ocurrido.

Jóvenes realizan marcha en Centro Cívico

Este sábado 20 y domingo 21 de junio se ha convocado a la marcha de la 'Generación Z' para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y por el retiro de la AFP. En ese sentido, transportistas, gremios y jóvenes de diferentes partes del país y de la capital se reunirán para marchar por las calles del Centro de Lima.

En la primera jornada se detectaron enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes, pues se restringió el paso de varias vías principales. Durante la marcha se registró un herido que fue atendido por personal médico y efectivos de la PNP lanzaron bombas lacrimógenas.

PNP reprime a manifestantes en la Plaza San Martín

En horas de la tarde de la primera jornada de la marcha de la 'Generación Z' se registró reprensiones contra los manifestantes. En imágenes captadas por La República se puede observar cómo es que efectivos de la PNP se resguardan las principales calles del Cercado de Lima. Con banderas y pancartas en mano las personas se movilizan.