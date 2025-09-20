HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Sociedad

Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguraron la zona tras el incidente ocurrido en la manifestación. El video del suceso fue difundido por los manifestantes.

Sujeto saca arma en plena marcha de la generación Z. Foto: composición LR
Sujeto saca arma en plena marcha de la generación Z. Foto: composición LR

Mediante cámaras de seguridad se registró el preciso momento en el que un sujeto sacó un arma de fuego durante la marcha de la 'Generación Z' y disparó al aire. Al momento no se registraron heridos del ataque, por lo que efectivos de la PNP resguardaron la zona y trataron de dispersar a los manifestantes que se dirigen a la Plaza San Martín.

El hecho fue registrado por varias personas, que asistieron a la concentración. En este se puede ver al sujeto sacando su pistola en plena calle y apuntando a una de las personas, pero finalmente disparó al aire sin herir a alguien. Tras lo ocurrido, los manifestantes persiguieron al agresor e intentaron reprenderlo por lo ocurrido.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Generación Z: ¿podría la juventud peruana replicar las protestas de Nepal en las marchas de este 20 y 21 de septiembre?

lr.pe

Jóvenes realizan marcha en Centro Cívico

Este sábado 20 y domingo 21 de junio se ha convocado a la marcha de la 'Generación Z' para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y por el retiro de la AFP. En ese sentido, transportistas, gremios y jóvenes de diferentes partes del país y de la capital se reunirán para marchar por las calles del Centro de Lima.

En la primera jornada se detectaron enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes, pues se restringió el paso de varias vías principales. Durante la marcha se registró un herido que fue atendido por personal médico y efectivos de la PNP lanzaron bombas lacrimógenas.

PNP reprime a manifestantes en la Plaza San Martín

En horas de la tarde de la primera jornada de la marcha de la 'Generación Z' se registró reprensiones contra los manifestantes. En imágenes captadas por La República se puede observar cómo es que efectivos de la PNP se resguardan las principales calles del Cercado de Lima. Con banderas y pancartas en mano las personas se movilizan.

Notas relacionadas
Organizaciones sociales denuncian bloqueos de sus líneas telefónicas previo a las marchas

Organizaciones sociales denuncian bloqueos de sus líneas telefónicas previo a las marchas

LEER MÁS
Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

LEER MÁS
Generación Z: ¿podría la juventud peruana replicar las protestas de Nepal en las marchas de este 20 y 21 de septiembre?

Generación Z: ¿podría la juventud peruana replicar las protestas de Nepal en las marchas de este 20 y 21 de septiembre?

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Senamhi emite alerta naranja por inicio de temporada de lluvias en diferentes regiones del país

Senamhi emite alerta naranja por inicio de temporada de lluvias en diferentes regiones del país

LEER MÁS
Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

La voz serena de Sara Flores rumbo a Venecia, por Leyla Aboudayeh

Sociedad

Resultados del sorteo de la Kábala del 20 de septiembre 2025: números ganadores y pozo Buenazo

Animalistas en Perú luchan contra el maltrato animal: albergues viven de donaciones por falta de apoyo del Gobierno

Mueren más de 30 niños indígenas en Loreto por tos ferina: exministros de Salud exigen al Gobierno declarar en emergencia sanitaria la región

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota