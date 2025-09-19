Australia: prohíben pruebas de drogas para uso recreativo y expertos advierten riesgo para la salud
El gobierno de Queensland, que concentra a uno de cada cinco consumidores de drogas en Australia, acaba de anunciar que prohibirá las pruebas de drogas para uso recreativo.
- La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela
- España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival: RTVE confirmó la decisión histórica
El estado de Queensland, ubicado al noreste de Australia, acaba de prohibir las pruebas de drogas para uso recreativo, lo que generó varias advertencias de proveedores sanitarios, quienes aseguran que la medida podría poner vidas en peligro.
Según datos oficiales del gobierno, Queensland ocupa el tercer lugar en consumo de drogas en Australia. Esto significa que, una de cada 5 personas, reportan haber consumido estas sustancias en los últimos 12 meses.
PUEDES VER: Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas
El gobierno de Queensland anunció que prohibirían la financiación para las pruebas que verifican la pureza química de las drogas para que los usuarios puedan ver si estas han sido mezcladas con otras sustancias nocivas.
"No hay una manera segura de consumir drogas. Los servicios de chequeo de drogas envían el mensaje equivocado", sostuvo Tim Nicholls, secretario de Salud de Queensland, quien señaló que precisó que tienen un enfoque de tolerancia cero con las drogas ilícitas.
Por su parte, Cameron Francis, director de la organización sin fines de lucro 'The Loop Australia', un servicio de pruebas químicas que opera en Queensland, manifestó sentirse decepcionado y entristecido por la decisión.
"Sin un servicio de testeo de píldoras, no tenemos idea de lo que está circulando hasta que es demasiado tarde", señaló..
PUEDES VER: Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos
Asimismo, añadió que su organización ha llevado a cabo pruebas financiadas por el gobierno durante un año en el estado y analizado unas 1.200 drogas
"Una de cada siete muestras se desecharon luego de ser probadas, mientras que una de cada tres personas fue remitida a otros servicios de salud", explicó Francis.
Según el director de The Loop Australia, el mercado australiano de drogas se ha vuelto cada vez más peligroso con el incremento del uso de opioides sintéticos como el fentanilo, advirtió
En la actualidad, unas 3,9 millones de personas en Australia de 14 años o más -alrededor del 18% de la población- usaron drogas ilegales en el último año, de acuerdo con cifras oficiales.