HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Australia: prohíben pruebas de drogas para uso recreativo y expertos advierten riesgo para la salud

El gobierno de Queensland, que concentra a uno de cada cinco consumidores de drogas en Australia, acaba de anunciar que prohibirá las pruebas de drogas para uso recreativo.

Queensland está en el tercer lugar de mayor consumo de drogas en Australia.
Queensland está en el tercer lugar de mayor consumo de drogas en Australia. | Foto: AFP

El estado de Queensland, ubicado al noreste de Australia, acaba de prohibir las pruebas de drogas para uso recreativo, lo que generó varias advertencias de proveedores sanitarios, quienes aseguran que la medida podría poner vidas en peligro.

Según datos oficiales del gobierno, Queensland ocupa el tercer lugar en consumo de drogas en Australia. Esto significa que, una de cada 5 personas, reportan haber consumido estas sustancias en los últimos 12 meses.

PUEDES VER: Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas

lr.pe

El gobierno de Queensland anunció que prohibirían la financiación para las pruebas que verifican la pureza química de las drogas para que los usuarios puedan ver si estas han sido mezcladas con otras sustancias nocivas.

"No hay una manera segura de consumir drogas. Los servicios de chequeo de drogas envían el mensaje equivocado", sostuvo Tim Nicholls, secretario de Salud de Queensland, quien señaló que precisó que tienen un enfoque de tolerancia cero con las drogas ilícitas.

Por su parte, Cameron Francis, director de la organización sin fines de lucro 'The Loop Australia', un servicio de pruebas químicas que opera en Queensland, manifestó sentirse decepcionado y entristecido por la decisión.

"Sin un servicio de testeo de píldoras, no tenemos idea de lo que está circulando hasta que es demasiado tarde", señaló..

PUEDES VER: Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

lr.pe

Asimismo, añadió que su organización ha llevado a cabo pruebas financiadas por el gobierno durante un año en el estado y analizado unas 1.200 drogas

"Una de cada siete muestras se desecharon luego de ser probadas, mientras que una de cada tres personas fue remitida a otros servicios de salud", explicó Francis.

Según el director de The Loop Australia, el mercado australiano de drogas se ha vuelto cada vez más peligroso con el incremento del uso de opioides sintéticos como el fentanilo, advirtió

En la actualidad, unas 3,9 millones de personas en Australia de 14 años o más -alrededor del 18% de la población- usaron drogas ilegales en el último año, de acuerdo con cifras oficiales.

Notas relacionadas
Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

Australia: condenan a cadena perpetua a mujer que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

LEER MÁS
Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas

Australia: surfista muere tras ataque de tiburón y autoridades son obligadas a cerrar varias playas

LEER MÁS
Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

Tensión en Australia por masivas manifestaciones contra la inmigración: Gobierno las vincula con grupos neonazis

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

La increíble historia del colombiano que fingió ser un príncipe de Arabia Saudita, robó 8 millones y cayó por comer cerdo

LEER MÁS
Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

LEER MÁS
Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota