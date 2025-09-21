HOYSuscripcion LR Focus

Colapsa techo de coliseo en Quiruvilca tras intensa granizada en La Libertad: registran el momento exacto

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca informó que el techo del coliseo colapsó debido a "la acumulación de agua y el peso del granizo". Ante esta situación, el personal de Defensa Civil trabaja en la zona afectada, en La Libertad.

El coliseo en Quiruvilca en La Libertad colapsó y quedó reducida a escombros.
El coliseo en Quiruvilca en La Libertad colapsó y quedó reducida a escombros. | Foto: composición LR | difusión

Una granizada azotó el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región de La Libertad y provocó el colapso del techo del coliseo cerrado. Este lamentable suceso ocurrió el sábado 20 de septiembre. Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, la infraestructura se vino abajo debido a la acumulación de hielo y al peso generado por la intensa granizada.

El momento exacto de colapso fue grabado por los vecinos de la zona. En los videos que ellos captaron se observa cómo la estructura se derrumbó y queda reducida a escombros. Tras lo ocurrido, personal de Defensa Civil de la municipalidad de Quiruvilca se trasladó al lugar para acordonar el área por motivos de seguridad.

Afortunadamente, el fenómeno meteorológico, que se prolongó varias horas y sorprendió a los pobladores de Quiruvilca, no dejó heridos ni fallecidos, ya que el coliseo se encontraba cerrado. Sin embargo, se reportaron daños materiales en el establecimiento.

Municipalidad de Quiruvilca tras colapso de techo de coliseo

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca emitió un comunicado para informar acerca de los daños que ocasionó las intensas lluvias acompañadas de granizo en La Libertad. En el documento, indicó que el techo del Coso Taurino colapsó debido a "la acumulación de agua y el peso del granizo, sumado a la fuerza de la tormenta". Además, reveló que algunos techos de viviendas y locales también se vieron afectados.

"Frente a esta situación, nuestro equipo de Defensa Civil se encuentra trabajando de manera inmediata en las áreas afectadas, evaluando riesgos y actuando para salvaguardar la seguridad de la población", indicó.

Además, agregó que procederá con la entrega de calaminas y otros enseres para garantizar la seguridad y bienestar de las familias afectadas. "Pedimos al ciudadano mantener la calma, evitar circular por las áreas de riesgo y estar alerta ante cualquier situación", añadió.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

