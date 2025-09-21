El coliseo en Quiruvilca en La Libertad colapsó y quedó reducida a escombros. | Foto: composición LR | difusión

El coliseo en Quiruvilca en La Libertad colapsó y quedó reducida a escombros. | Foto: composición LR | difusión

Una granizada azotó el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región de La Libertad y provocó el colapso del techo del coliseo cerrado. Este lamentable suceso ocurrió el sábado 20 de septiembre. Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, la infraestructura se vino abajo debido a la acumulación de hielo y al peso generado por la intensa granizada.

El momento exacto de colapso fue grabado por los vecinos de la zona. En los videos que ellos captaron se observa cómo la estructura se derrumbó y queda reducida a escombros. Tras lo ocurrido, personal de Defensa Civil de la municipalidad de Quiruvilca se trasladó al lugar para acordonar el área por motivos de seguridad.

Afortunadamente, el fenómeno meteorológico, que se prolongó varias horas y sorprendió a los pobladores de Quiruvilca, no dejó heridos ni fallecidos, ya que el coliseo se encontraba cerrado. Sin embargo, se reportaron daños materiales en el establecimiento.

Municipalidad de Quiruvilca tras colapso de techo de coliseo

La Municipalidad Distrital de Quiruvilca emitió un comunicado para informar acerca de los daños que ocasionó las intensas lluvias acompañadas de granizo en La Libertad. En el documento, indicó que el techo del Coso Taurino colapsó debido a "la acumulación de agua y el peso del granizo, sumado a la fuerza de la tormenta". Además, reveló que algunos techos de viviendas y locales también se vieron afectados.

"Frente a esta situación, nuestro equipo de Defensa Civil se encuentra trabajando de manera inmediata en las áreas afectadas, evaluando riesgos y actuando para salvaguardar la seguridad de la población", indicó.

Además, agregó que procederá con la entrega de calaminas y otros enseres para garantizar la seguridad y bienestar de las familias afectadas. "Pedimos al ciudadano mantener la calma, evitar circular por las áreas de riesgo y estar alerta ante cualquier situación", añadió.

Canal de ayuda

