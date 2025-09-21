HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Republica Dominicana reporta ataque de Estados Unidos a embarcación con droga cerca a sus costas en el Caribe

Este domingo, República Dominicana, por medio de Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reportó el ataque de Estados Unidos, el cual fue anunciado por Donald Trump el viernes pasado.

República Dominicana reportó ataque de EE. UU. cerca a sus costas en el Caribe.
República Dominicana reportó ataque de EE. UU. cerca a sus costas en el Caribe. | Composición LR

República Dominicana reportó este domingo que Estados Unidos atacó una embarcación que transportaba drogas cerca de sus costas, en el mar Caribe. Esta acción ocurre en medio de las tensiones con Venezuela y de la operación antinarcóticos anunciada por Donald Trump en la región.

El anuncio fue realizado por Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en República Dominicana, junto con una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, cuya identidad no fue revelada. La representante estadounidense indicó que se trató del mismo ataque anunciado por el presidente Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social.

República Dominicana confirma que incautó 377 paquetes de cocaína

Carlos Devers, vocero de la DNCD, confirmó que su país, tras el ataque militar de Estados Unidos, recuperó 377 paquetes de cocaína que eran trasladados en una lancha rápida por presuntos narcoterroristas. Según sus declaraciones, la embarcación contenía aproximadamente 1.000 kilogramos de dicha sustancia.

"Se incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en la provincia de Pedernales", aseguró Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La entidad precisó que 60 de los paquetes recuperados estaban "totalmente destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación".

Embarcación atacada salió de Venezuela, reporta AFP

La agencia de noticias AFP informó en su portal que, según una fuente cercana, se confirmó que "sin duda" la embarcación atacada cerca de las costas de República Dominicana, en el mar Caribe, salió de Venezuela. Cabe señalar que en la publicación de Donald Trump en Truth Social no se especificó ni el lugar del ataque ni el origen de la embarcación.

"Esas pacas (paquetes) que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas -las destruidas- tienen muchas rayas", dijo la fuente.

