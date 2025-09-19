HOYSuscripcion LR Focus

Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Sociedad

Detienen a dos policías peruanos en Chile con más de 11 kilos de droga

Uno de los detenidos ya enfrentaba un proceso judicial por cohecho y robo en Perú. La PDI de Chile investiga presuntos vínculos con bandas criminales internacionales como Los Gallegos y el Tren de Aragua.

Efectivos fueron detenidos junto a otras 3 personas. Foto: PDI de Chile.
Efectivos fueron detenidos junto a otras 3 personas. Foto: PDI de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a dos policías peruanos en el control fronterizo de Chacalluta (Arica), por presunta posesión de droga. La Policía chilena sostiene que los detenidos, quienes iban junto a otras tres personas, llevaban droga que estaría vinculada a bandas internacionales como Los Gallegos y Tren de Aragua.

Los policías -detenidos la tarde del 16 de septiembre- fueron identificados como Rusbel Álvaro Chipana Tito y a Fredy Benigno Vengoa Ccoa.

La droga consistente en 11,6 kilos de ketamina estaba oculta en dos vehículos, en espacios acondicionados en los autos para que la mercancía pasara desapercibida.

Policía detenido tenía antecedentes

La Brigada Antinarcóticos de la PDI realizaba un trabajo de seguimiento al caso ante la alerta de movimientos migratorios recurrentes de efectivos peruanos en la frontera entre Tacna y Arica.

El policía Vengoa Ccoa enfrenta un proceso judicial en Tacna por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de cohecho pasivo propio en función policial. En el 2021 fue acusado de haber esposado a un chofer ebrio y haberle robado 2 mil soles.

El fiscal de Arica, Anatole Larrabeiti Yáñez, señaló que “los dos vehículos estaban vinculados entre sí. Se trata de cinco personas de nacionalidad peruana y cabe destacar que dos de ellos mantienen calidad activa como personeros de la Policía Nacional Peruana. Las cinco personas serán puestas a disposición del Juzgado de Garantía”.

