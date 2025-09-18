Iquitos: detienen a dos sujetos con un kilo de marihuana oculta en inodoro de un baño

Los detenidos fueron trasladados a la comisaria de la zona. Foto: PNP

Dos sujetos, identificados como Gonzalo Efraín Ruiz Meléndez y Randy Steve Saavedra Vargas, fueron capturados en pleno centro de Iquitos y tras la intervención, las autoridades hallaron cerca de un kilo de droga escondida en el tanque de un baño de una vivienda en Belén. La detención se produjo durante un operativo de inteligencia del Área Antidrogas en la intersección de los jirones Arica y Napo, cerca de la Plaza de Armas.

En el registro personal a Gonzalo Ruiz, los policías encontraron cerca de 89 gramos de marihuana. Tras la intervención, con participación del Ministerio Público, las autoridades llegaron hasta una habitación alquilada por el detenido en la calle Ramírez Hurtado, en el distrito de Belén.

Dentro del inmueble se hallaron 12 cigarrillos artesanales y restos vegetales en una casaca, además de un paquete con aproximadamente un kilogramo de marihuana escondido en el tanque del inodoro. Los agentes también incautaron bolsas plásticas, una tijera y una moledora eléctrica con adherencias de droga.

La droga, junto con los objetos decomisados y los detenidos, fueron trasladados a la sede del Área Antidrogas de Iquitos para continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan la procedencia y el destino del cargamento. Según fuentes policiales, uno de los detenidos presenta antecedentes por delitos similares.