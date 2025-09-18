HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Sociedad

Iquitos: detienen a dos sujetos con un kilo de marihuana oculta en inodoro de un baño

Según la Policía, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por delitos similares.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaria de la zona. Foto: PNP
Los detenidos fueron trasladados a la comisaria de la zona. Foto: PNP

Dos sujetos, identificados como Gonzalo Efraín Ruiz Meléndez y Randy Steve Saavedra Vargas, fueron capturados en pleno centro de Iquitos y tras la intervención, las autoridades hallaron cerca de un kilo de droga escondida en el tanque de un baño de una vivienda en Belén. La detención se produjo durante un operativo de inteligencia del Área Antidrogas en la intersección de los jirones Arica y Napo, cerca de la Plaza de Armas.

En el registro personal a Gonzalo Ruiz, los policías encontraron cerca de 89 gramos de marihuana. Tras la intervención, con participación del Ministerio Público, las autoridades llegaron hasta una habitación alquilada por el detenido en la calle Ramírez Hurtado, en el distrito de Belén.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Iquitos: niña de 6 años es impactada por bala perdida cuando regresaba de comprar junto a su madre

lr.pe

Dentro del inmueble se hallaron 12 cigarrillos artesanales y restos vegetales en una casaca, además de un paquete con aproximadamente un kilogramo de marihuana escondido en el tanque del inodoro. Los agentes también incautaron bolsas plásticas, una tijera y una moledora eléctrica con adherencias de droga.

La droga, junto con los objetos decomisados y los detenidos, fueron trasladados a la sede del Área Antidrogas de Iquitos para continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan la procedencia y el destino del cargamento. Según fuentes policiales, uno de los detenidos presenta antecedentes por delitos similares.

Notas relacionadas
Iquitos: niña de 6 años es impactada por bala perdida cuando regresaba de comprar junto a su madre

Iquitos: niña de 6 años es impactada por bala perdida cuando regresaba de comprar junto a su madre

LEER MÁS
Iquitos: joven gestante queda con grave herida en el rostro tras accidente con motosierra

Iquitos: joven gestante queda con grave herida en el rostro tras accidente con motosierra

LEER MÁS
Iquitos: caen dos sujetos con 53 kilos de marihuana en una embarcación

Iquitos: caen dos sujetos con 53 kilos de marihuana en una embarcación

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

LEER MÁS
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS
El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Sociedad

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota