HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Sociedad

Senamhi advierte por nuevo fenómeno en Perú: lluvias y bajas temperaturas afectarán a más de 8 regiones

El Senamhi expuso cuáles son los eventos meteorológicos que podrían ocurrir durante el vigésimo primer friaje del año en el Perú. Ante ello, instó a tomar las precauciones del caso.

El Senamhi informó acerca del friaje que se registraría en varias regiones del Perú y señaló que Madre de Dios sería el departamento más afectado.
El Senamhi informó acerca del friaje que se registraría en varias regiones del Perú y señaló que Madre de Dios sería el departamento más afectado. | Foto: composición LR | difusión Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció el ingreso del vigésimo primer friaje del año en el Perú. A través de sus canales oficiales, indicó que este fenómeno generará el descenso de la temperatura diurna y lluvias en diferentes regiones del país. Al respecto, el ingeniero David Garay, especialista del Senamhi, se pronunció y señaló que Madre de Dios sería el departamento más afectado.

"Este friaje va a traer consigo el descenso de las temperaturas, la ocurrencia de lluvias y la generación de ráfagas de viento. El friaje es un fenómeno que trae aire frío. Viene de la zona sur del continente. Hace su ingreso al territorio nacional por Madre de Dios y produce el descenso de la temperatura. Viene del sur a norte. Entra por Madre de Dios, continúa avanzando a Ucayali , inclusive puede llegar a Loreto, pero con menor intensidad", informó en diálogo con La República.

PUEDES VER: Friaje en Perú: Senamhi declara alerta roja en 12 regiones por bajas temperaturas y fuertes vientos

lr.pe

Senamhi alerta vigésimo primer friaje en Perú

El Senamhi emitió dos avisos meteorológicos sobre las temperaturas bajas y las precipitaciones que se registrarán en la selva. En el primero informó que, desde el viernes 5 al sábado 6 de setiembre, se reportarán lluvias de ligera a moderada intensidad y que estas se relacionan al vigésimo primer friaje del año. Asimismo, indicó que prevé descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Incluso, precisó que el viernes 5 de setiembre se esperan acumulados de lluvia alrededor de los 40 mm/ día en la selva centro y cerca de los 50 milímetros por día (mm/día) en la selva sur. También, el próximo sábado 6 de setiembre prevé acumulados de lluvia de hasta los 40 mm/día en la selva norte, alrededor de los 45 mm/día en la selva centro y valores cercanos a los 20 mm/día en la selva sur. Las regiones afectadas por estos eventos serían:

  • Amazonas
  • Cusco
  • Huánuco
  • Junín
  • Loreto
  • Madre de Dios
  • Pasco
  • San Martín
  • Ucayali

En el segundo aviso señaló que, entre el viernes 5 y sábado 6 de setiembre, se reportará un descenso de la temperatura diurna en la selva, además se registrará cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

El viernes 5 de setiembre se esperan temperaturas cercanas a los 27°C en la selva centro y valores próximos a los 25°C en la selva sur. Mientras que, el sábado 6 de setiembre se prevén temperaturas próximas a los 29°C en la selva norte, alrededor de los 27°C en la selva centro y valores cercanos a los 25°C en la selva sur. Las regiones que se verían afectadas serían:

  • Amazonas
  • Cusco
  • Huánuco
  • Loreto
  • Madre de Dios
  • Pasco
  • Puno
  • San Martín
  • Ucayali

David Garay, experto en meteorología del Senamhi, aclaró que los friajes tienen "cierta periodicidad", por lo que "no suele ocurrir otro inmediatamente después de uno". Además, instó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones del Senamhi, que publican a través de sus páginas oficiales, para tomar las precauciones necesarias.

"Hemos tenido un promedio de 10 a 15 días durante los cuales ha ocurrido el friaje. Ahora, nosotros estamos constantemente actualizando nuestra información. Cada día, según las previsiones y el análisis, se decide si se emite un aviso o no. Emitimos avisos cuando vemos que el evento superará los valores normales. En este caso, los valores de la temperatura están muy por debajo de sus condiciones normales. Por ejemplo, la temperatura máxima debería estar alrededor de los 32 a 33°C, pero se estima que descenderá a 25°C", dijo.

PUEDES VER: Senamhi alerta presencia de lluvias intensas y descargas eléctricas del 17 al 19 de julio en estas regiones

lr.pe

Recomendaciones del Senamhi ante friaje

El Senamhi brindó recomendaciones ante el vigésimo primer friaje del año en el Perú. El especialista Garay sugirió a los ciudadanos abrigarse ante las bajas temperaturas y evitar la exposición a tormentas eléctricas.

"Los cambios de temperatura pueden generar enfermedades respiratorias. Por ello, se deben proteger y abrigar, sobre todo a las personas más vulnerables, a personas de tercera edad, niños pequeños. Con respecto a la ocurrencia de lluvia y ráfagas de viento, evitar exponerse a las tormentas eléctricas que ocurren principalmente durante la tarde o noche", indicó

"Se estima ráfagas de viento de alrededor de 45 km/h. Estas ráfagas suelen dar con mayor intensidad en horas de la tarde. Se recomienda a la población, asegurar postes, techos ligeros, alejarse de árboles o paneles que pudieran caer", añadió.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Piura: senamhi prevé un verano más seco de lo normal para el 2026

Piura: senamhi prevé un verano más seco de lo normal para el 2026

LEER MÁS
Alerta en Lima y otras 15 regiones del Perú por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta en Lima y otras 15 regiones del Perú por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Construyendo futuro, formando comunidad: progreso y desarrollo desde Olmos

Construyendo futuro, formando comunidad: progreso y desarrollo desde Olmos

LEER MÁS
Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 3 de setiembre: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más

Impactante choque entre dos tráileres en Av. Los Alisos alarma a vecinos de San Martín de Porres por fuerte olor a combustible

Feriados y días no laborables septiembre 2025: revisa si hay fechas de descanso para trabajadores del sector público y privado en Perú

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota