El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico para alertar acerca del incremento de viento en la costa, que se registrará del domingo 7 al martes 9 de setiembre de este 2025. La entidad señaló que este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, además la reducción de la visibilidad horizontal. También, precisó que se espera una cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en lugares cercanos al litoral, y que se podría estos eventos se presentarían principalmente durante horas de la madrugada y de la mañana.

Al respecto, el ingeniero Gustavo Limay, especialista en meteorología del Senamhi, informó que el aumento de la velocidad del viento se debe al Anticiclón del Pacífico Sur. "Un sistema que se intensifica en parte del litoral cercano al mar de Chile. Este sistema genera una circulación anticiclónica y conlleva al incremento de los vientos del sur que llegan hasta nuevo litoral costero", agregó.

Fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones, advierte Senamhi

El Senamhi detalló que, debido al fenómeno meteorológico, se prevé que el domingo 7 de setiembre se reporten vientos con velocidades cercanas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, próximas a los 22 km/h en la costa sur y alrededor de los 35 km/h en la costa de Ica.

Asimismo, señaló que el lunes 8 de setiembre se esperan vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, cercanas a los 34 km/h en la costa centro, alrededor a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica. También, precisó que el martes 9 de setiembre se prevé vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte y cercanos a los 34 km/h en la costa centro.

"El Anticiclón del Pacífico Sur trae consigo llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral. Este aviso inicia el domingo 7 y tiene una duración de 3 días de ligera a moderada intensidad. Abarca desde la costa de Ica hasta la costa de Tumbes", manifestó.

Regiones del Perú afectadas por el incremento de la velocidad del viento

Áncash

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Piura

Tumbes

¿Podría haber tormenta de arena ante el incremento de viento en la costa?

El incremento de la velocidad del viento en la costa podría generar condiciones que favorecen el levantamiento de polvo y arena, aunque no en la magnitud de un evento severo. De acuerdo al ingeniero del Senamhi, Gustavo Limay, se espera que este fenómeno se presente con una intensidad de ligera a moderada intensidad y, por ese motivo, no alcanzaría las dimensiones de la tormenta de arena que se registró en el pasado.

El especialista recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en carreteras y espacios abiertos. "Hay que cuidarse porque va a haber una reducción de la visibilidad. Los conductores deben tener cuidado al manejar. Asimismo, los ciudadanos se deben alejar de los árboles y paneles, postes que podría caerse y generar accidentes", indicó.

