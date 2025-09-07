HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos     
Sociedad

Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi

El Senamhi anunció que el fenómeno meteorológico se presentará durante aproximadamente tres días. Este evento generará ráfagas de viento y otros efectos.

Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi
Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi | Foto: composición LR | difusión Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para Lima y otras regiones del Perú ante un posible fenómeno peligroso. La entidad indicó que a partir del lunes 08 y miércoles 10 de setiembre se reportará un aumento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. En esa línea, indicó que también se espera una escasa nubosidad hacia el mediodía y un aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Incluso, señaló que se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde. Estos datos fueron expuestos a través del aviso N°315. En este se precisa que el evento entrará en vigencia a partir de las 10.00 horas del lunes 08 y finalizará a las 23.59 horas del miércoles 10 de setiembre; por lo tanto, durará 61 horas.

PUEDES VER: Senamhi reporta la madrugada más fría del año en Lima con 11 ° C: este es el distrito más afectado de la capital limeña

lr.pe

Alerta en Lima y otras regiones por fenómeno meteorológico

La ingeniera Rosario Julca, especialista en meteorología del Senamhi, se pronunció acerca del aviso meteorológico que alerta el incremento de la temperatura diurna en el Perú. La experta explicó que, a partir del lunes 8 de setiembre, se reportará una disminución de la humedad y nubosidad. Asimismo, indicó que estas condiciones se deben "al traslado de una masa fría y seca en niveles medios y altos que proviene del océano pacífico y se aproxima al continente. Al acercarse, genera buen tiempo y cielos despejados".

La experta añadió que predominarán los cielos despejados tanto de día como de noche. Ello, provocará el incremento de temperatura diurna en la sierra y el descenso de la temperatura nocturna que afectará la sierra centro y sur del país.

PUEDES VER: Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

lr.pe

Senamhi: estas son las regiones que serían afectadas por incremento de la temperatura

El Senamhi detalló que el lunes 08 de setiembre se registrarán temperaturas máximas entre los 20°C y 30°C en la sierra centro. Además, detalló que para el 09 de setiembre se reportarían valores entre los 19°C y 28°C en la sierra norte, entre los 20°C y 30°C en la sierra centro y entre los 20°C y 29°C en la sierra sur.

También, precisó que el miércoles 10 de setiembre se esperan temperaturas máximas entre los 19°C y 28°C en la sierra norte, entre los 20°C y 30°C en la sierra centro y entre los 18°C y 28°C en la sierra sur.

Las regiones que se verían afectadas serían las siguientes:

  • Áncash
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Huancavelica
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lima
  • Moquegua
  • Puno
  • Tacna

PUEDES VER: Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

lr.pe

Recomendaciones por cambios de temperatura

La experta del Senamhi recomendó a los ciudadanos adoptar medidas de prevención ante los cambios de temperatura que se puedan registrar en las diferentes regiones del Perú. Algunas sugerencias son: usar ropa adecuada para la estación y proteger a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que son los grupos más vulnerables frente a la variación térmica. Asimismo, ventilar los ambientes durante el día y abrigarse en horas de la noche, cuando la temperatura suele descender.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Senamhi reporta la madrugada más fría del año en Lima con 11 ° C: este es el distrito más afectado de la capital limeña

Senamhi reporta la madrugada más fría del año en Lima con 11 ° C: este es el distrito más afectado de la capital limeña

LEER MÁS
Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Lima enfrentará noches de 12 °C y lloviznas dispersas, según alerta de Senamhi: ¿qué distritos serán más afectados?

Lima enfrentará noches de 12 °C y lloviznas dispersas, según alerta de Senamhi: ¿qué distritos serán más afectados?

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Abancay y dejó 11 heridos; 3 de gravedad

Impactante accidente en el Cercado de Lima: auto se vino abajo en el puente Abancay y dejó 11 heridos; 3 de gravedad

LEER MÁS
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: “Es un locura, es totalmente innecesaria”

Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: “Es un locura, es totalmente innecesaria”

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota