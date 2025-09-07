Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi | Foto: composición LR | difusión Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para Lima y otras regiones del Perú ante un posible fenómeno peligroso. La entidad indicó que a partir del lunes 08 y miércoles 10 de setiembre se reportará un aumento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. En esa línea, indicó que también se espera una escasa nubosidad hacia el mediodía y un aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Incluso, señaló que se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde. Estos datos fueron expuestos a través del aviso N°315. En este se precisa que el evento entrará en vigencia a partir de las 10.00 horas del lunes 08 y finalizará a las 23.59 horas del miércoles 10 de setiembre; por lo tanto, durará 61 horas.

Alerta en Lima y otras regiones por fenómeno meteorológico

La ingeniera Rosario Julca, especialista en meteorología del Senamhi, se pronunció acerca del aviso meteorológico que alerta el incremento de la temperatura diurna en el Perú. La experta explicó que, a partir del lunes 8 de setiembre, se reportará una disminución de la humedad y nubosidad. Asimismo, indicó que estas condiciones se deben "al traslado de una masa fría y seca en niveles medios y altos que proviene del océano pacífico y se aproxima al continente. Al acercarse, genera buen tiempo y cielos despejados".

La experta añadió que predominarán los cielos despejados tanto de día como de noche. Ello, provocará el incremento de temperatura diurna en la sierra y el descenso de la temperatura nocturna que afectará la sierra centro y sur del país.

Senamhi: estas son las regiones que serían afectadas por incremento de la temperatura

El Senamhi detalló que el lunes 08 de setiembre se registrarán temperaturas máximas entre los 20°C y 30°C en la sierra centro. Además, detalló que para el 09 de setiembre se reportarían valores entre los 19°C y 28°C en la sierra norte, entre los 20°C y 30°C en la sierra centro y entre los 20°C y 29°C en la sierra sur.

También, precisó que el miércoles 10 de setiembre se esperan temperaturas máximas entre los 19°C y 28°C en la sierra norte, entre los 20°C y 30°C en la sierra centro y entre los 18°C y 28°C en la sierra sur.

Las regiones que se verían afectadas serían las siguientes:

Áncash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Huancavelica

Ica

Junín

La Libertad

Lima

Moquegua

Puno

Tacna

Recomendaciones por cambios de temperatura

La experta del Senamhi recomendó a los ciudadanos adoptar medidas de prevención ante los cambios de temperatura que se puedan registrar en las diferentes regiones del Perú. Algunas sugerencias son: usar ropa adecuada para la estación y proteger a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que son los grupos más vulnerables frente a la variación térmica. Asimismo, ventilar los ambientes durante el día y abrigarse en horas de la noche, cuando la temperatura suele descender.

