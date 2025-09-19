HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alcalde de La Joya llega en presunto estado de ebriedad a evento protocolar de entrega de vehículos: "He tomado dos copas, ¿qué hay de malo?"

El burgomaestre Christian Cuadros tiene un historial de incidentes por conducta inapropiada, incluida una intervención policial por manejar en estado etílico en Arequipa.

El alcalde de La Joya, Christian Cuadros, se presentó ebrio en la entrega de compactadoras en Sachaca, provocando la suspensión del acto por su comportamiento agresivo.
El alcalde de La Joya, Christian Cuadros, se presentó ebrio en la entrega de compactadoras en Sachaca, provocando la suspensión del acto por su comportamiento agresivo.

El alcalde de La Joya, Christian Cuadros Treviño, volvió a generar controversia en la provincia de Arequipa al presentarse, presuntamente, en estado de ebriedad durante la ceremonia oficial de entrega de compactadoras en Sachaca.

Lejos de mantener la compostura, el funcionario lanzó insultos, puso en duda la entrega de los vehículos e incluso se enfrentó con los periodistas. Además, aprovechó para arremeter contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La escena obligó a suspender el acto por unos minutos ante la sorpresa de autoridades y vecinos.

Alcalde de La Joya: ''He tomado dos copas''

Cuadros respondió con descaro cuando le preguntaron por su condición: ''He tomado dos copas, he tomado champán, ¿hay algo de malo? Usted periodista me huele más que mi enamorada'', soltó entre risas y mirada perdida.

La indignación no se hizo esperar, pues la actividad buscaba resaltar el esfuerzo en la gestión de residuos, pero terminó opacada por un nuevo escándalo del burgomaestre, quien ya ha sido criticado por su conducta en ocasiones anteriores.

Alcalde tiene antecedentes de conducta inapropiada

No es la primera vez que el alcalde de La Joya protagoniza incidentes por su comportamiento. En 2023 fue intervenido por la Policía tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, lo que desató críticas de vecinos y autoridades locales. En aquella ocasión no solo se negó a colaborar con el control, sino que terminó enfrentándose a los agentes.

A ello se suma un historial de denuncias por faltas a la autoridad y actitudes violentas, entre ellas una acusación de agresión a efectivos policiales. Sus excesos recurrentes han alimentado un pedido de vacancia en su contra, pues muchos consideran que su comportamiento desacredita a la Municipalidad y daña la imagen del distrito.

