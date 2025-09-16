HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Por segunda vez, roban equipos en el Hospital Regional de Puno

Delincuentes violentaron las chapas del consultorio de Odontología. El director anunció que se implementarán medidas más estrictas para reforzar la vigilancia.


Médicos y administrativos exigen mayor vigilancia en las áreas comunes.
Médicos y administrativos exigen mayor vigilancia en las áreas comunes.

Un nuevo robo se registró en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, convirtiéndose en el segundo incidente similar en lo que va del año. Los delincuentes forzaron la puerta del consultorio de Odontología y sustrajeron una laptop, una impresora, una lámpara de luz halógena y piezas quirúrgicas utilizadas en tratamientos dentales. El hecho ocurrió la madrugada del último lunes 15 de septiembre.

Según el titular de la institución, Jean Paul Valencia Reinoso, la denuncia fue presentada ante la Policía Nacional, que ya realizó el levantamiento de huellas y las diligencias correspondientes. Además, se ha solicitado un informe a la Red de Salud Puno, entidad que comparte la responsabilidad de la seguridad en los ambientes comunes del hospital. El personal médico expresó su preocupación por la falta de vigilancia en zonas vulnerables del nosocomio.

lr.pe

Valencia explicó que, si bien existen cámaras en las puertas principales, no hay equipos de videovigilancia en las áreas compartidas. “Lamentablemente, estas zonas son de uso común y allí tenemos inconvenientes en el control”, señaló. Recordó que meses atrás se produjo un robo similar en el área de Oftalmología, lo que evidencia una falla persistente en el sistema de seguridad.

Ante esta situación, el director anunció que se implementarán medidas más estrictas para controlar el ingreso de personas al hospital, incluyendo restricciones durante actividades religiosas que se realizan en la iglesia ubicada dentro del recinto. También se evalúa reforzar la vigilancia en los pasillos y consultorios que no cuentan con cámaras.

Respecto al valor de los equipos robados, Valencia indicó que aún se espera un informe oficial del área de Patrimonio, aunque adelantó que se destinará presupuesto para reponer lo sustraído. Mientras tanto, el personal médico y administrativo exigió acciones concretas para evitar que estos hechos se repitan y afecten la atención a los pacientes.

