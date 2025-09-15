Puno: Ugel habría dispuesto indebidamente de más de medio millón de CTS de profesores jubilados

Docentes debían cobrar 575 mil soles aproximadamente. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Docentes debían cobrar 575 mil soles aproximadamente. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Cuatro profesores jubilados fueron a cobrar su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a la Unidad de Gestión Educativa de Yunguyo y descubrieron que sus propios excompañeros de trabajo presuntamente dispusieron de sus fondos para otros pagos.

Los afectados hicieron una protesta en el exterior de la Dirección Regional de Educación. Pidieron que este organismo intervenga y sancione a los responsables.

Pablo Aceituno Vargas, Felicitas Coarita Coarita, Filomena Rina Lujano Chambilla, y Fredy Erick Huarachi Iturry, debían cobrar en enero de 2025 un total de 575 mil soles aproximadamente. Cada uno tiene un monto distinto por beneficios laborales de acuerdo a su tiempo de servicios. La mayoría trabajó más de 30 años para el Estado.

El Ministerio de Educación les informó que el dinero que les corresponde fue previamente depositado por separado en la cuenta de la Ugel, el paso siguiente era el desembolso. Sin embargo, antes de que inicien el trámite el dinero fue presuntamente gastado en otros rubros.

“Yo tenía que invertir ese dinero en mi salud, en mi casa y en mis nietos. Ahora me han perjudicado porque no puedo hacer nada porque se lo dispusieron. O sea se gastaron mi dinero. No puede ser que con tanta impunidad hagan lo mejor que les parece: pido que la Fiscalía intervenga y tome cartas en el asunto”, sostuvo Felicitas Coarita.

Exigen sanciones y solución

Los perjudicados hicieron un plantón para que la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno adopte medidas.

“Deja mucho que desear todo lo que está sucediendo. El Ministerio de Educación envió el dinero con nombre propio. Pero ese monto desapareció y ahora nos piden que tengamos paciencia. Por mi salud ya no puedo estar en Puno y ahora tenga que exigir mi derecho porque mis colegas lo festinaron”, alegó Pablo Aceituno