Deudos de víctimas de Juliaca: “Congreso se burló de muertos por archivar denuncia contra Dina Boluarte”

Rául Samillán preside la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero. Foto: Liubomir Fernández - La República.

“Lo que ha hecho el Congreso es burlarse de nuestros seres queridos asesinados por las Fuerzas Armadas”, aseguró Raúl Samillán, tras la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes durante el estallido social en Juliaca el 2023.

“Estos señores son bien descarados. Según ellos no hay vinculación directa de todos los involucrados con los hechos de muerte. Estos señores nos creen tontos. Dina Boluarte era la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Ella sabía. Si mataron es porque alguien aprobó abrir fuego”, aseguró Samillán, quien preside la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero.

Muertes en espera de justicia

En Juliaca, el 9 de enero del 2023 fueron asesinadas 18 personas. Varios eran menores de edad y muchos perdieron la vida sin participar de las movilizaciones. Sus deudos hasta ahora se movilizan por justicia. Los hijos de quienes perdieron la vida literalmente viven sin apoyo que les permita alcanzar un nivel básico de vida. Quienes crían hijos y nietos afrontan solos la situación.

“Nosotros no nos vamos a detener hasta conseguir justicia. No queremos ver a los partidos que, desde el Parlamento están blindando a Dina Boluarte y conviven políticamente con el Gobierno. Estos miserables no tienen sentimientos. Son tan descarados que ahora quieren ser senadores. Y lo que es peor quieren imponer a la mala impunidad. No lo vamos a permitir”, aseguró el representante de los deudos.

Esperanza de que justicia avance con nuevas autoridades

César Quispe Calsin, abogado de los fallecidos, aseguró que el proceso contra Boluarte en el Ministerio Público avanza a paso lento. No obstante, precisó que a la larga hará lo que sea necesario para que cada asesinado no quede impune.

“Tenemos esperanza que con un nuevo gobierno las cosas cambien, pero sea cual sea la circunstancia tenemos que alcanzar el objetivo que todo paguen su culpa y terminan en la cárcel, a la cabeza Dina Boluarte”, precisó