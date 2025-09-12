HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Sociedad

Puno: turista alemana muere durante paseo por la isla Taquile en el Titicaca

Visitante habría fallecido por un paro cardíaco. En julio pereció otro visitante extranjero en el Lago Titicaca.

Turista alemana había llegado hace tres días a Puno. Foto: composición LR.
Turista alemana había llegado hace tres días a Puno. Foto: composición LR.

Una turista de nacionalidad alemana de aproximadamente 70 años perdió la vida cuando visitaba la isla de Taquile, al este de la ciudad de Puno. Se trata de la segunda víctima en lo que va del año. La quincena de julio un visitante estadounidense también murió por un presunto infarto cuando paseaba en la isla de los Uros.

La extranjera primero sufrió una descompensación y luego habría sufrido un paro cardiaco cuando paseaba por la isla en compañía de varios amigos.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Aymaras y quechuas echarán de Puno a Rafael López Aliaga tras regalar motos a alcaldes de centros poblados

lr.pe

La visitante, según testigos, se quejaba de dolores en el pecho. Le ofrecieron mates y calmantes, pero aparentemente un paro cardíaco por la altura acabó con su vida. Trataron de reanimarla, pero fue en vano.

Autoridades inician investigación

Según el personal del único puesto de salud de Taquile, los isleños trataron de ayudarla de distintos modos, pero después de media hora en que su cuerpo no respondió se certificó su muerte.

La visitante había llegado a la ciudad altiplánica hace tres días como parte de un recorrido por varios destinos del sur del país. Su cuerpo fue trasladado hasta el puerto de Puno. La Policía Nacional informó la embajada de Alemania y el Ministerio Público inició investigación.

Notas relacionadas
Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

LEER MÁS
Puno: dos fallecidos y una mujer herida deja violento despiste y volcadura de camioneta

Puno: dos fallecidos y una mujer herida deja violento despiste y volcadura de camioneta

LEER MÁS
Escolar deslumbra como guaripolero en desfile de Moquegua: "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto"

Escolar deslumbra como guaripolero en desfile de Moquegua: "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Auto quedó destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano: chofer se habría quedado dormido

Auto quedó destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano: chofer se habría quedado dormido

LEER MÁS
Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
"Mamita, ayúdame": joven herido en accidente de Evitamiento lucha por ser operado mientras familia exige justicia

"Mamita, ayúdame": joven herido en accidente de Evitamiento lucha por ser operado mientras familia exige justicia

LEER MÁS
Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa en Pataz, denuncia la empresa

Mineros ilegales intentan tomar a la fuerza zona de operación de Minera Poderosa en Pataz, denuncia la empresa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Sociedad

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota