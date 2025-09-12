Puno: turista alemana muere durante paseo por la isla Taquile en el Titicaca

Una turista de nacionalidad alemana de aproximadamente 70 años perdió la vida cuando visitaba la isla de Taquile, al este de la ciudad de Puno. Se trata de la segunda víctima en lo que va del año. La quincena de julio un visitante estadounidense también murió por un presunto infarto cuando paseaba en la isla de los Uros.

La extranjera primero sufrió una descompensación y luego habría sufrido un paro cardiaco cuando paseaba por la isla en compañía de varios amigos.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Aymaras y quechuas echarán de Puno a Rafael López Aliaga tras regalar motos a alcaldes de centros poblados

La visitante, según testigos, se quejaba de dolores en el pecho. Le ofrecieron mates y calmantes, pero aparentemente un paro cardíaco por la altura acabó con su vida. Trataron de reanimarla, pero fue en vano.

Autoridades inician investigación

Según el personal del único puesto de salud de Taquile, los isleños trataron de ayudarla de distintos modos, pero después de media hora en que su cuerpo no respondió se certificó su muerte.

La visitante había llegado a la ciudad altiplánica hace tres días como parte de un recorrido por varios destinos del sur del país. Su cuerpo fue trasladado hasta el puerto de Puno. La Policía Nacional informó la embajada de Alemania y el Ministerio Público inició investigación.