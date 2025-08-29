Puno: encapuchados detienen 20 vehículos, asaltan a 50 pasajeros y fugan a Bolivia

Al menos 20 vehículos y más de 50 pasajeros fueron emboscados por una banda de ocho asaltantes fuertemente armados. A los viajeros y conductores les despojaron dinero y algunos sus celulares. El atraco ocurrió al promediar las 3:30 a.m. en la ruta entre el distrito de Cojata y Vilquechico, en la provincia de Huancané, al norte de Puno.

Los facinerosos bloquearon la carretera en una curva cerrada e hicieron que las unidades quedaran atrapadas en ambos sentidos de la vía. Cuando cisternas, camiones y vehículos de pasajeros, no podían avanzar, los encapuchados entraron en acción haciendo disparos en el aire.

Delincuentes fugaron a Bolivia

Según la Policía Nacional, mientras unos ingresaban a las unidades para despojarlos de sus bienes, otros estaban en el exterior apuntando al conductor y los pasajeros. El atraco no demoró más de 15 minutos. Después fugaron en camioneta hacia la frontera con Bolivia.

La mayoría retornaba y viajaba hacia San Pedro de Putina Puncco en la provincia de Sandia, pero por la ruta de Sina Yanahuaya. El tramo es utilizado por mineros para dirigirse a diversas minas informales.