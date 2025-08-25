HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

400 mil personas de la zona norte de Puno se atienden en hospital colapsado en Juliaca

Dirigentes advierten que acatarán paro si no se prioriza la construcción de lo que sería la nueva infraestructura del hospital Carlos Monge Medrano


Los pasillos lucen llenos y los usuarios son atendidos incluso en los patios.
Los pasillos lucen llenos y los usuarios son atendidos incluso en los patios. | Fuente: Liubomir Fernández / La República.

Todos los días, desde las ocho de la mañana, en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, los pacientes abarrotan distintos servicios. Los pasillos lucen llenos y los usuarios son atendidos incluso en los patios. No hay ambientes donde poder atenderlos.

Este panorama es consecuencia del colapso de dicho centro de salud considerado el más importante del norte de la ciudad de Puno. Los espacios son reducidos porque varios ambientes están cerrados debido a que fueron declarados inhabitables por presentar rajaduras, a consecuencia de la filtración de aguas de lluvia. Es el caso de la salas de neonatología, emergencia, entre otros.

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: "Uyariy" (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

“Hasta los techos se están cayendo. Si esto continúa así, puede ocurrir cualquier desgracia”, advirtió Zenón Iquiapaza Vargas, director del hospital.

Este sanatorio comenzó a funcionar en 1987 y estaba proyectado sólo para 70 mil habitantes. Sin embargo, hoy atienden a más de 400 mil personal al año, todas provenientes de siete provincias de la zona norte de Puno.

“Nuestro proyecto ya tiene perfil aprobado por el Pronis, pero no hay priorización. Recién se está haciendo el convenio entre el Gobierno Regional y los representantes del Ministerio de Salud”, precisó Antonio Olave, médico cirujano miembro del comité de gestión del hospital.

Actualmente, las provincias de Azángaro, Puno, Juli y Huancané lograron la aprobación de presupuesto para la construcción de un hospital en cada localidad. Juliaca, aún no tiene presupuesto definido.

Médicos aseguran que no se prioriza la construir de la nueva infraestructura pese a la problemática. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Médicos aseguran que no se prioriza la construir de la nueva infraestructura pese a la problemática. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Anuncian paro

“Juliaca es la zona más importante del altiplano. Este proyecto tiene que salir sí o sí. No puede ser posible que se nos perjudique. No lo aceptamos. Nos reuniremos y, si es posible, haremos un paro. No puede ser que las personas tengan que dormir en los pasillos por atención médica”, aseguró Esteban Ayquipa, dirigente de las rondas urbanas.

