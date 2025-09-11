Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Una persecución policial en plena vía longitudinal terminó con la captura de dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta robada. El operativo se realizó la noche del miércoles 10 de septiembre, cuando efectivos policiales lograron interceptar el vehículo cerca del kilómetro 1183+500, en jurisdicción de Ayaviri, Melgar, Puno.

El hecho se originó tras el reporte del robo de una motocicleta KTM Duke 200, color anaranjado y con placa 3348-KX, en la ciudad de Sicuani, Cusco. Ante la alerta, agentes de la División Policial de Ayaviri de inmediato desplegaron un plan cerco en puntos estratégicos de la carretera, con el objetivo de ubicar a los responsables.

Los sospechosos, al notar la presencia policial, ignoraron las señales de alto y emprendieron la fuga a gran velocidad. La persecución se extendió por más de 20 kilómetros, hasta que los efectivos lograron reducirlos y recuperar el vehículo sustraído, afortunadamente, no se registraran daños ni heridos.

Policía investiga si hay más implicados en el robo

Los detenidos fueron identificados como Jhon Emerson Ccheca Huamán (18), natural de Juliaca, y Elard Uriel Ccolque Ramos (20), de Sandia. Ambos serían parte de la presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos menores en el sur del país, aunque aún se investiga si hay más implicados.

Tras la intervención, se dio aviso al fiscal de turno de la Segunda Fiscalía Penal de Melgar. Los jóvenes fueron trasladados a la comisaría de Santa Rosa, donde enfrentarán cargos por el presunto delito contra el patrimonio. La motocicleta quedó incautada como parte de las diligencias, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.