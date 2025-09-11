HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     
Sociedad

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Agentes armaron un plan cerco tras recibir la alerta del robo de un vehículo menor en Sicuani. Los sujetos ignoraron la señal de alto y fueron perseguidos por más de 20 kilómetros. Las investigaciones continúan.


Agentes persiguieron a los hampones durante más de 20 kilómetros. Foto: PNP
Agentes persiguieron a los hampones durante más de 20 kilómetros. Foto: PNP

Una persecución policial en plena vía longitudinal terminó con la captura de dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta robada. El operativo se realizó la noche del miércoles 10 de septiembre, cuando efectivos policiales lograron interceptar el vehículo cerca del kilómetro 1183+500, en jurisdicción de Ayaviri, Melgar, Puno.

El hecho se originó tras el reporte del robo de una motocicleta KTM Duke 200, color anaranjado y con placa 3348-KX, en la ciudad de Sicuani, Cusco. Ante la alerta, agentes de la División Policial de Ayaviri de inmediato desplegaron un plan cerco en puntos estratégicos de la carretera, con el objetivo de ubicar a los responsables.

Los sospechosos, al notar la presencia policial, ignoraron las señales de alto y emprendieron la fuga a gran velocidad. La persecución se extendió por más de 20 kilómetros, hasta que los efectivos lograron reducirlos y recuperar el vehículo sustraído, afortunadamente, no se registraran daños ni heridos.

PUEDES VER: Puno: dos fallecidos y una mujer herida deja violento despiste y volcadura de camioneta

lr.pe

Policía investiga si hay más implicados en el robo

Los detenidos fueron identificados como Jhon Emerson Ccheca Huamán (18), natural de Juliaca, y Elard Uriel Ccolque Ramos (20), de Sandia. Ambos serían parte de la presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos menores en el sur del país, aunque aún se investiga si hay más implicados.

Tras la intervención, se dio aviso al fiscal de turno de la Segunda Fiscalía Penal de Melgar. Los jóvenes fueron trasladados a la comisaría de Santa Rosa, donde enfrentarán cargos por el presunto delito contra el patrimonio. La motocicleta quedó incautada como parte de las diligencias, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Notas relacionadas
Puno: dos fallecidos y una mujer herida deja violento despiste y volcadura de camioneta

Puno: dos fallecidos y una mujer herida deja violento despiste y volcadura de camioneta

LEER MÁS
Escolar deslumbra como guaripolero en desfile de Moquegua: "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto"

Escolar deslumbra como guaripolero en desfile de Moquegua: "Ni Bruce Lee se atrevió a tanto"

LEER MÁS
Puno: tras más de un año de búsqueda, hallan restos de niño que cayó al río

Puno: tras más de un año de búsqueda, hallan restos de niño que cayó al río

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Vía Evitamiento: dos pasajeros mueren tras choque de bus contra estructura metálica

Tragedia en Vía Evitamiento: dos pasajeros mueren tras choque de bus contra estructura metálica

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
PayJoy alcanza un hito en Perú con un millón de financiamientos otorgados

PayJoy alcanza un hito en Perú con un millón de financiamientos otorgados

LEER MÁS
Estudiantes toman San Marcos contra 'privatización' de la universidad: anuncian protesta indefinida

Estudiantes toman San Marcos contra 'privatización' de la universidad: anuncian protesta indefinida

LEER MÁS
Toma de Universidad San Marcos: Minuto a minuto de protestas, agresiones y examen 2026-I suspendido

Toma de Universidad San Marcos: Minuto a minuto de protestas, agresiones y examen 2026-I suspendido

LEER MÁS
Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Sociedad

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Delincuentes incendian camioneta frente a sede del Poder Judicial en Chiclayo

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota