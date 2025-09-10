Los 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un día para generar consciencia sobre una problemática de salud pública que afecta a más de 720 mil personas a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo a la institución internacional, el suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años y que, el 73% de los casos, ocurren en países que presentan crisis económica.

En el Día de la Prevención contra el Suicidio, especialistas del área de salud sostienen que esta problemática debe ser atendida desde la prevención en el que la ciudadanía debe participar. Se debe respetar y acompañar a las personas que están atravesando un duelo, con empatía y escucha activa en colaboración de sectores especializados. Si pasas por un momento difícil, busca ayuda profesional, acudiendo a un centro de salud o llamando a la Línea 113, opción 5, que está disponible para todas las personas que residen en el país, sin importar su nacionalidad ni edad. Este servicio brinda orientación en salud mental los 365 días del año, las 24 horas del día.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), de enero a agosto del 2025 se ha registrado 541 casos de suicidio, esta cifra supera los 422 del año pasado y enciende las alarmas de las autoridades. Asimismo, el Ministerio de Salud detalló que de enero a agosto de 2025 se registró, 4139 intentos de suicidio, mientras que EsSalud registró 642, de enero a marzo de este año. Los datos obtenidos por las instituciones del gobierno evidencian una falta de linealidad e integración sobre planes de salud mental a nivel nacional.

En el Perú, el concepto de salud mental está estigmatizado por la sociedad, especialistas señalan que la población masculina es la más afectada por los estereotipos que se generan desde casa. Ante ello, La República conversó con la médica psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), Natalia Ascurra Cano, para abordar sobre esta problemática.

Factores sociales influyen en incremento de casos

Natalia Ascurra Cano, especialista en psiquiatría, señaló que los casos de suicidio a nivel nacional se evalúa por tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes por región. De los cuales, se pudo conocer que el sector más vulnerable por esta dificultad es la población masculina. Siendo las regiones más afectadas: Arequipa, Lima y Cusco.

"Una de las razones por la que existe poco contacto con ellos (hombres) en los servicios de salud mental es el estigma, son una de las principales razones por las que las personas no atienden sus problemas. Hemos hecho el análisis que sobre todo se está concentrando en población joven", sostuvo la especialista.

Arequipa en alerta roja

Una de las regiones que evidenció mayor crecimiento en los casos de suicidio es Arequipa. Este registro, según la tasa de mortalidad por población, superaría a Lima. Ascurra Cano indicó que la comparación de estadística se basa en el número poblacional de cada localidad: "Las personas que viven en Lima, no es igual que Arequipa, ni a Loreto".

La Ciudad Blanca tiene antecedentes de una tasa de suicidio superior a Lima, por ello, desde el sector salud se dispuso planes a nivel regional. "Apuntamos a asistencias técnicas por cada región, porque tiene sus propias características. Se debe hacer un plan especializado".

Arequipa es la provincia del Perú que tiene un plan de asistencia técnica de salud mental exclusivamente trabajado con base en las características de sus pobladores. La especialista indicó que este diseño se puso en práctica hace unos años con los pacientes y ha generado que la Ciudad Blanca cuente con más centros de salud mental a nivel nacional. Sin embargo, estos programas no estarían dando resultado, ya que los casos continúan en aumento.

¿Quiénes son la primera línea de soporte?

En el Día de la Prevención del Suicidio, se debe mencionar que existe una diferencia entre intento de suicidio, una fase crítica de salud mental que se presenta antes de actos mortales, y los casos de suicidio, que son los registros de muertes. Es importante exponer que en estos casos, los bomberos forman parte de la primera línea de soporte.

El Jefe de Psicología de Lima Centro, el Capitán CBP Carlos Villantoy, sostuvo que el Cuerpo General de Bomberos capacita a su personal para estos casos de emergencia. Según el oficial, se activa el protocolo RAPPORT (por sus siglas en inglés), un concepto psicológico que crea una conexión de confianza y empatía con una persona en situación de vulnerabilidad.

"Quien asume este primer contacto lleva consigo una responsabilidad muy alta... debe buscar manera de establecer comunicación sutilmente para ir retrasando el tiempo y que el paciente, pueda amortiguar la idea del pensamiento suicida... Luego de salvaguardar la vida del involucrado, se procede a llevarlo a un Centro de Salud para que pueda ser atendido por médicos, si presentan lesiones y, también, por el área de Psiquiatría", comentó.

Quien ayuda, también debe ser ayudado

Villantoy Barreda, quien es psicológo de profesión, sostuvo que los efectivos que atienden estos tipos de casos también deben ser escuchados. "Hemos aprendido de que los bomberos también son humanos, que también les afecta ver a otros en situaciones complicadas, no solo en caso de suicidios, sino en accidentes de tránsito, en incendios... por ello, después de atender una emergencia, nos sentamos a conversar, expresar, llorar e incomodarnos, de repente, pero se tiene que gestionar (las emociones)".

Tras las diversas intervenciones que realizan los hombres de rojo, las jefaturas departamentales del Cuerpo General de Bomberos (CGBVP) realizan charlas sobre salud mental. "Debemos cuidar a nuestros bomberos, en el manejo de angustia, de la depresión, en el impacto postraumático, a nuestros efectivos que podrían generar un intento de suicidio".

Carlos Villantoy, con más de 30 años de trayectoria, contó que en la vida institucional del CGBVP han tenido que despedir a amigos y compañeros que no fueron atendidos debidamente por áreas de salud mental. "Somos un país todavía muy golpeado en tema de salud mental, nuestra población socialmente cree que cuando alguien sufre debe quedarse callado, no buscar ayuda. Y cuando la situación se desborda, ya es muy tarde. Por eso, ahora, en la institución buscamos de que ese tabú no se aplique", concluyó.

¿Funciona la línea 113?

En el 2023, el Gobierno de Dina Boluarte estableció la línea 113 como el primer servicio de batalla para los problemas de salud mental en el país. Este beneficio gratuito ofrece asesoramientos a todo ciudadano que se sienta o se encuentre vulnerable ante situaciones adversas.

Asimismo, brinda soporte emocional vía telefónica antes de que el paciente pueda realizar un acto contra sí mismo. De acuerdo con el Minsa, en lo que va del 2025 se ha recibido y tratado, 4139 casos de intentos de suicidio. El grupo que mayormente utilizó este formato fueron jóvenes entre los 18 a 29 años de edad.

Este servicio funciona de lunes a domingo, las 24 horas, durante todo el año. Todo ciudadano podrá comunicarse de manera gratuita a través de llamada telefónica 113, opción 5. Además, el Minsa cuenta con 288 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional y 52 unidades de hospitalización que brindan atención integral.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.