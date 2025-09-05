Seal anuncia cortes de luz en Arequipa del 5 al 7 de septiembre | Composición LR | Jazmín Ceras

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó sobre nuevos cortes de electricidad programados en varios distritos de Arequipa, como parte de sus labores de mantenimiento y refuerzo de las redes. Según la empresa, estas interrupciones podrán durar hasta 8 horas y afectarán distintas subestaciones.

Seal recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer horarios y zonas afectadas, y solicitó a la población tomar las precauciones necesarias durante la realización de estos trabajos.

Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 5 de septiembre

Distritos de Bella Unión y Lomas

Motivo: Mantenimiento de redes por subsanación de deficiencias del Proc. 014-2022

Zonas afectadas:

Bella Unión: Sacaco

Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 9688, 9655, 9882, 9993, 9627, 9569, 9659, 9626, 9864, 9863, 9412, 9635, 9806, 9566, 9654, 9624, 9567, 9349, 9827, 9847, 9846

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero

Motivo: Mantenimiento de redes por modificación de armado en las EMT N°06444 y 13894 para PERUMIN

Zonas afectadas: Urbanización Vegal I

Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1369, 4044, 3701, 1880, 4682, 2375, 5180, 5272, 5037, 5397, 5396, 5395, 5398, 5399

Corte de luz 6 de septiembre

Distrito de Arequipa

Motivo: Puesta en servicio el sistema de utilización de la empresa MICHELL Y CIA SA.

Zonas afectadas: Urbanizaciones Campiña Dorada, Juventud Ferroviaria, Pablo VI y San Jerónimo

Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 10:00 a. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1284, 1823,5890, 5298, 5889, 3467

Corte de luz 7 de septiembre

Distrito de Cayma

Motivo: Cambio de celda patrón en 10 kV Zonas

Zonas afectadas: Urbanizaciones Andres Avelino Caceres, Buenos Aires de Cayma Zona 1, Buenos Aires de Cayma Zona 2, Casimiro Cuadros, Casimiro Cuadros I Alto Cayma, Dean Valdivia, El Azufral, Jose Abelardo Quiñones, Jose Carlos Mariategui, Jose Olaya, Las Malvinas, Sol de Oro Zona A, Villa Continental, Villa Continental Zona 1, Villa Continental Zona 2, Villa Continental Zona 4, Virgen de La Candelaria

Horario de interrupción: 6:00 a. m. – 16:00 p.m.

Subestaciones involucradas (SED):

Distrito de Cerro Colorado

Motivo: Cambio de celda patrón en 10 kV Zonas

Zonas afectadas: Urbanizaciones Alto Libertad, Arqueta, Asociacion Policial Campo Verde, Cerro Colorado (Pueblo Viejo), Challapampa, Colegio de Ingenieros, Docentes de La Catolica, El Solar de Challapampa, Fundo Challapampa, Habilitacion Urbana La Alqueria, Ibarcena, La Arboleda de Challapampa, La Castellana, La Hacienda, La Libertad, La Lomada, La Merced, La Merced II, La Molina, La Tejada, Las Flores, Los Alamos, Los Sauces, Quinta Azores, Residencial Casabella, Residencial Monte Bello, Semi-Rural Pachacutec Grupo 14, Semi-Rural Pachacutec Grupo 15, Semi-Rural Pachacutec Grupo 16, Semi-Rural Pachacutec Grupo 19, Semi-Rural Pachacutec Grupo 23, Semi-Rural Pachacutec Grupo 24, Semi-Rural Pachacutec Grupo 25, Semi-Rural Pachacutec Grupo 6, Sin Nombre, Sudamericana, Teresa de Jesus, Tupac Amaru Zona B, Urbanizacion La Pradera, Urbanizacion Quinta Luisa, Veracruz, Via Evitamiento, Victor Andres Belaunde, Villa Arequipa, Villa Corpac, Villa Florida, Zamacola

Horario de interrupción: 6:00 a. m. – 16:00 p.m.

Subestaciones involucradas (SED):

Motivo: Cambio de celda patrón en 10 kV Zonas

Zonas afectadas: Urbanizaciones Alto Libertad, Arqueta, Asociacion Policial Campo Verde, Cerro Colorado (Pueblo Viejo), Challapampa, Colegio de Ingenieros, Docentes de La Catolica, El Solar de Challapampa, Fundo Challapampa, Habilitacion Urbana La Alqueria, Ibarcena, La Arboleda de Challapampa, La Castellana, La Hacienda, La Libertad, La Lomada, La Merced, La Merced II, La Molina, La Tejada, Las Flores, Los Alamos, Los Sauces, Quinta Azores, Residencial Casabella, Residencial Monte Bello, Semi-Rural Pachacutec Grupo 14, Semi-Rural Pachacutec Grupo 15, Semi-Rural Pachacutec Grupo 16, Semi-Rural Pachacutec Grupo 19, Semi-Rural Pachacutec Grupo 23, Semi-Rural Pachacutec Grupo 24, Semi-Rural Pachacutec Grupo 25, Semi-Rural Pachacutec Grupo 6, Sin Nombre, Sudamericana, Teresa de Jesus, Tupac Amaru Zona B, Urbanizacion La Pradera, Urbanizacion Quinta Luisa, Veracruz, Via Evitamiento, Victor Andres Belaunde, Villa Arequipa, Villa Corpac, Villa Florida, Zamacola

Horario de interrupción: 6:00 a. m. – 16:00 p.m.

Distrito de Yanahuara

Motivo: Cambio de celda patrón en 10 kV Zonas

Zonas afectadas: San Pedro

Horario de interrupción: 6:00 a. m. – 16:00 p.m.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Seal recordó a los usuarios que tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

