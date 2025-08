Vidas en riesgo: tráfico de Lima retrasa hasta 20 minutos más la llegada de bomberos a emergencias

Los peruanos reconocen a los bomberos a donde vayan, siempre son los más aplaudidos y los más celebrados por la noble labor que realizan ante situaciones de emergencia o desastre. Sin embargo, esa emoción compartida se desvanece ante la indiferencia de unos cuantos, que ante el sonido de las sirenas se vuelven piedras en las pistas de la caótica Lima.

De acuerdo con el Brigadier Mayor CBP Freddy Rivera Guevara, quien actualmente ocupa el cargo de Comandante Departamental de Lima Centro, señaló que los bomberos presentan una demora al salir de emergencia con el caos vehicular que existe actualmente en la ciudad. "Nos encontramos en un espacio reducido para poder pasar. No solo es el tema de autos, buses o combis, sino también las motos que no cumplen y se meten en un carril que no les corresponden. Hay que estar más alertas que antes".

Según el oficial mayor, los transportistas "no respetan" a las unidades de bomberos cuando transitan en las calles y que, por ello, el tiempo de atención en una emergencia va aumentando. "Por eso, la respuesta muchas veces es tardía", expresó con preocupación.

En ese sentido, el Coordinador Nacional del Programa de Atención Prehospitalaria de Dirección General de Formación Académica (DIGEFA), el Capitán CBP Walter Huatuco Balbuena, señaló que el tiempo ideal de una atención por emergencia médica es de 5 a 8 minutos. Sin embargo, este tiempo estimado no se cumple en la realidad, ya que "aún existen limitaciones con los accesos terrestres".

"Las ciudades de nuestra capital no han sido construidas en un sistema de atención médica. Han sido construidas o diseñadas con base en las necesidades de expandirse", indicó.

Para el oficial, existe una limitación en cuanto al tema de la transitabilidad de los vehículos. En el que explicó que, si sucediera una emergencia a las 7:00 p. m. en la Plaza Bolognesi, en el Centro de Lima, y tiene que trasladar a un paciente al Hospital Loayza, el tiempo estimado sería de 5 minutos, pero eso se convierte a 15 o 20 minutos por la congestión vehicular. "¿En qué afecta? Que en la medida en que pase el tiempo, se agudiza más la situación clínica de la persona", indicó.

"Hace unos años, el tiempo era de 10 minutos"

El Teniente CBP César Escobar Quiroz, quien tiene alrededor de 15 años de servicio y experiencia como piloto de emergencias, contó a este medio que el crecimiento de la ciudad y el parque automotor no solo son una problemática para la atención que brinda los bomberos, sino también las obras y calles cerradas de Lima.

"Como piloto, no solo debo estar pendiente de las horas picos de la ciudad, sino de las calles o jirones que se encuentran cerrados. Casas roban parte de las calles o autos estacionados en sentido contrario. Todos esos detalles van sumando al tiempo", expresó.

Ante ello, La República le consultó al Comandante Rivera si existe una comunicación interconectada con entidades municipales, instituciones públicas o de servicio, en el caso de realizar obras o construcciones en las principales vías de Lima. "No tenemos comunicación formal, ni por parte de los municipios, ni por parte de las entidades que hacen los trabajos", respondió.

"Si hacen un corte para hacer una instalación eléctrica, de agua o gas, cierran calles y eso no nos comunican. Estos (permisos) son autorizados por los municipios distritales y otros por las vías metropolitanas", agregó.

Proyecto 911: ¿Sueño o realidad?

Desde el 2021, durante el gobierno de Martín Vizcarra, se propuso una central telefónica que unificaría los números de emergencia de la Policía Nacional, los bomberos, SAMU y el Programa Nacional Aurora. Sin embargo, después de tres gobiernos interinos en cuatro años, recién en enero del 2025, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) por medio del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) culminó el expediente técnico del Proyecto 911.

"Ya no es un sueño, se está haciendo realidad... pero todavía está muy lejos de poder tener el desarrollo total de la intercomunicación en un solo local, para poder atender en mejores condiciones un evento de emergencia", relató el Comandante de Lima Centro.

"Se trabajaron las ciclovías de manera aislada"

El Coordinador Nacional de DIGEFA, mencionó que el congestionamiento también se ocasiona por las ciclovías, quien resaltó que es una "buena alternativa de micromovilidad"; sin embargo, consideró que estos trabajos municipales se realizaron de "manera aislada, sin considerar el propósito principal de las avenidas". En la misma línea, el Teniente CBP Escobar, quien cubre servicio en la Compañía de San Isidro 100, contó que cuando sale a una emergencia "evita transitar por calles con ciclovías porque son verdaderos cuellos de botella".

"Así como hay comisarías en cada distrito, debería haber hospitales"

El Capitán CBP Huatuco Balbuena, quien cubre servicios en la Compañía de San Miguel 83, criticó la falta de establecimientos de salud en la ciudad. "Si se hace un análisis de cuántos hospitales tiene Lima, nos vamos a dar cuenta de que no hay... La posibilidad de que un paciente llegue rápido a un hospital es limitada", sentenció.

En la Capital, no solo hay escasez de centros de salud, sino también no están distribuidas estratégicamente, porque la mayoría se concentra en el centro de la ciudad. En ese contexto, Huatuco sostuvo que "una ambulancia que atiende una emergencia en un distrito que no tiene hospital, tiene que ir a otro y eso limita más la atención".

¿El peruano tiene cultura de prevención?

A raíz del fatal accidente de tránsito ocurrido en la av. Alfonso Ugarte, el Comandante Rivera afirmó que todas las emergencias son diferentes y que estas presentan momentos críticos, en el que las autoridades prestan mayor atención, pero que la ciudadanía a veces no colabora. "Al ser una vía altamente transitada, los vehículos no dan pase a pesar de que escuchan las sirenas. Muchas veces, la Policía tiene que intervenir".

Otro contexto, que enfatizó el capitán, es que "las personas no se acercan para ayudar, algunas se ponen a grabar para viralizar. Incluso, el hecho que estén ahí limita el tema de atención, porque las ambulancias no los va a atropellar para pasar. Se les indica que se tienen que mover a la derecha. Esa indicación también toma tiempo".

En la actualidad, el tiempo de una atención médica en Lima y en el Callao es de 15 a 20 minutos, pero su demora no se debe a la paciencia de los bomberos ni al escaso presupuesto que se les designa, se debe a una ciudad en la que su sistema de transporte cada vez colapsa. Al igual que la indiferencia de una sociedad ante los sonidos de una sirena, que no solo pide pase, sino que avisa que en su interior lleva un paciente con pocas probabilidades de sobrevivir.

