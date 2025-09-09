HOYSuscripcion LR Focus

Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

Expertos advierten que el avance de la Vía Expresa Sur sería solo del 30% y que su apertura podría generar congestiones y accidentes debido a la falta de diseño funcional y adecuado.

Municipalidad de Lima inaugura obra, pese a no estar terminada. Foto: composición LR
En medio de un acto oficial acompañado por simpatizantes, la Municipalidad de Lima (MML), encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, un corredor vial que pretende unir Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. No obstante, la decisión ha sido cuestionada por especialistas y vecinos, quienes advierten que la obra aún está inconclusa y presenta deficiencias en su diseño y seguridad.

Durante la ceremonia, el burgomaestre realizó el corte de cinta y develó una placa conmemorativa. López Aliaga destacó que se trata de una infraestructura “recuperada después de 50 años”, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y articular diversos puntos de la capital. Por su parte, los ingenieros a cargo de la construcción señalaron que se aplicó la metodología fast track para acelerar el proceso de ejecución.

PUEDES VER: Vía Expresa Norte: La polémica obra de López Aliaga que amenaza con colapsar el tráfico en Lima Norte y talar 1,400 árboles

Vía Expresa es inaugurada pese a deficiencias técnicas. Foto: Municipalidad de Lima

Observaciones desde la inauguración

Tras la inauguración de la incompleta Vía Expresa Sur, se evidencia que gran parte de la infraestructura aún está en ejecución, dificultando el tránsito vehicular. En el distrito de Surco, por ejemplo, se registran desmontes acumulados a un lado de la carretera, lo que genera congestión y riesgos para los conductores.

Vecinos de la zona cuestionaron la decisión de abrir el corredor sin haber culminado con aspectos básicos de seguridad. “La obra no debería ser inaugurada, parece que solo va a un 50% de avance. En varias zonas no se cuenta con berma central ni cruceros peatonales para evitar accidentes. Tampoco hay una vía para peatones correctamente señalizada, pese a que en el lugar transitan escolares y adultos mayores”, señalaron.

La falta de intersecciones finalizadas es otra de las críticas. Según fuentes de la propia MML, se espera que en los próximos meses algunas de estas vías se construyan a desnivel para mejorar la fluidez, lo que correspondería a una segunda etapa. No obstante, mientras tanto, el tráfico en la zona ya ha comenzado a incrementarse.

Una obra con antecedentes cuestionados

Cabe recordar que la Vía Expresa Sur ya había enfrentado observaciones previas. El proyecto fue criticado por no contar con reglaje ambiental adecuado y por presentar problemas en su expediente técnico y en la señalización.

El trazado completo de la vía contempla aproximadamente 5 kilómetros, desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano, en Barranco, hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro, en San Juan de Miraflores. La propuesta inicial buscaba integrar de manera eficiente el transporte público y privado, reduciendo tiempos de traslado en la capital. Sin embargo, especialistas señalan que con el estado actual de la obra es difícil cumplir con esas metas.

En ese sentido, el urbanista Augusto Ortiz de Zevallos cuestionó de manera enfática la decisión de abrir la vía sin contar con la infraestructura mínima para garantizar un tránsito ordenado. “No creo que esté completa, porque simplemente no tiene diseño de los cruces, no tiene diseño del cruce peatonal, no tiene manejo de las transversalidades”, advirtió.

El trazado actual obliga a los conductores a recorrer largos tramos en una sola dirección, sin opciones de giros ni retornos adecuados.

“Uno tiene que meterse kilómetros en una dirección que no quiere porque simplemente no está el sistema como una lógica razonable de tejido. Y no hay señalética tampoco. Es una improvisación”, subrayó.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur: millonaria obra de RLA con sanción del MTC quedaría inconclusa por falta de estudios

Riesgo de accidentes y falta de fluidez

La Municipalidad de Lima había asegurado que con este corredor se podría recorrer de un extremo a otro aproximadamente en 45 minutos. Sin embargo, Ortiz de Zevallos sostiene que esas promesas son inviables con la infraestructura inconclusa. “Hoy nadie puede pronosticar a dónde llega y a qué hora en casi toda Lima. Hay una superposición de tráficos sin control ninguno. Esa vía, en superficie, va a estar cada rato siendo interrumpida por otras”, explicó.

El especialista también alertó sobre la posibilidad de accidentes, pues cada conductor busca ingresar. Eso multiplica los choques y obliga a que intervengan la policía y vehículos de emergencia.

Además, Ortiz de Zevallos recordó que la Vía Expresa Sur fue concebida hace décadas bajo una lógica distinta a la actual. Esa vía estaba diseñada hace 50 años. El Sanjón no tenía razón de irse hacia la costa como destino final, eso era para fines recreativos. Hoy la expansión está en la Panamericana Sur, donde viven millones de personas, aseguró.

Vía Expresa Sur tendría un avance del 30%

Consultado sobre el nivel de avance, el urbanista calculó que la obra estaría solo en una tercera parte de su desarrollo. “Será, pues 30%, 35% o 40% máximo. El suelo está, sí, pero la vialidad necesita diseño, soluciones, administrar cruces, giros, señalética y semaforización. El que esté el suelo ahí no alcanza para que la vialidad funcione”, precisó.

Finalmente, Ortiz de Zevallos cuestionó la premura en la inauguración de los tramos iniciales de la Vía Expresa Sur.

“Se ve muy precipitado, se quiere lucir algo rápido más que una solución conseguida. En este momento es más un perturbador y una vitrina política que una verdadera respuesta a la movilidad de Lima”, concluyó.

