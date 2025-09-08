El “efecto León XIV” incrementa el turismo en Chiclayo: visitas suben 30 % en 2025

Turistas internacionales y nacionales llegan a conocer principalmente las iglesias en las que cumplió misión Prevost. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Turistas internacionales y nacionales llegan a conocer principalmente las iglesias en las que cumplió misión Prevost. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

¡Buenas noticias para la 'Ciudad de la Amistad'!. El titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Félix Mío Sánchez, informó que la cifra de visitantes a Lambayeque se ha incrementado hasta en un 30 % en lo que va del 2025; principalmente motivado por la mención de Chiclayo en el primer discurso del papa León XIV, el sacerdote peruano Robert Prevost.

En diálogo con La República, el funcionario precisó que de enero a agosto de este año se ha registrado el arribo de 651.922 turistas a esta localidad. Gran parte de los viajeros (345.000) llegaron para las festividades religiosas de la cruces de Motupe, Olmos y Penachí; esta última en el distrito de Salas. De esta cantidad, más de 18.000 fueron visitantes extranjeros, provenientes en su mayoría de EE. UU. y Europa.

"Con estos números estimamos llegar a diciembre del 2025 con un total de 1 200 000 turistas que visitaron Lambayeque, cifra que superaría el millón de visitantes que dejó el 2019 y que es la más alta registrada hasta la actualidad. No hay duda que ser mencionados por nuestro papa ha tenido un impacto muy positivo para el turismo", declaró el gerente este lunes 8 de setiembre.

Chiclayo, capital del turismo religioso en el norte

Mio Sánchez explicó que de los 24 recursos considerados en la ruta turística Caminos del papa León XIV se han incluido 14 iglesias emblemáticas, las cuales fueron recorridas por Prevost en su momento. Estos lugares, sumados a las playas y museos, son los preferidos por los turistas internacionales y nacionales. "Hay personas que llegan para conocer específicamente las iglesias en las que el ahora papa León XIV cumplió la misión de Dios", apuntó.

El titular de la Gercetur Lambayeque manifestó que al cierre del presente año esperan que el flujo económico por el turismo alcance los 432 millones de soles, lo que superaría ampliamente los 292 millones de soles que se generaron en 2024 con la llegada de 900.000 turistas.

Gastronomía chiclayana en el paladar de todos

La República pudo comprobar en su visita al restaurante Trébol, situado frente al parque principal de la ciudad, que los turistas que llegan a Chiclayo buscan probar y disfrutar los platillos preferidos por Robert Prevost cuando era obispo.

En ese sentido, para Jessica Llacsahuanca era vital que su mamá y su menor hijo puedan degustar el tradicional frito de cerdo chiclayano que acostumbraba desayunar el sacerdote peruano. No podía faltar su taza de café pasado y su pan marraqueta.

"Vinimos preguntando por el local donde el papa había frecuentado y llegamos aquí. Quisimos probar lo que él disfrutó en algún momento y nos ofrecieron el frito chiclayano (…). Por supuesto que recomiendo que visiten Chiclayo, por su gastronomía y su gente muy amable", finalizó.