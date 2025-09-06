HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Vaticano recibirá primer gran peregrinaje LGTBIQ+: "Es una señal importante para sentirnos más incluidos"

Más de 1.400 católicos LGTBIQ+ y sus familias participan en la primera peregrinación oficial en el marco del Jubileo. Ellos recorrerán la Vía Francígena hasta el Vaticano, buscando una mayor inclusión y diversidad en la Iglesia católica.

Por primera vez en el Vaticano, más de mil católicos LGTBIQ+ celebrarán este fin de semana una peregrinación.
Por primera vez en el Vaticano, más de mil católicos LGTBIQ+ celebrarán este fin de semana una peregrinación. | Foto: AFP

Más de un millar de católicos de la comunidad LGTBIQ+ y sus familiares realizarán este fin de semana una peregrinación en el marco del "Año Santo", una primicia y una "señal importante" hacia una mayor diversidad en la Iglesia católica.

Son más de 1.400 personas, procedentes de una veintena de países, quienes respondieron a la invitación de la asociación italiana La Tenda di Gionata (La tienda de Jonatán) para participar en el Jubileo de la Iglesia, organizado cada 25 años. Cabe precisar que no está prevista ninguna audiencia privada con el papa León XIV.

PUEDES VER: Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial, llamado el "influencer de Dios"

lr.pe

Católicos de la comunidad hablan sobre esta peregrinación

Si bien algunos grupos LGTBIQ+ ya acudieron al Vaticano, es la primera vez que se registra una peregrinación de este tipo en el calendario oficial del año jubilar.

Yveline Behets, mujer transgénero de 68 años llegada desde Bruselas, recorrió 130 km a pie junto con una treintena de personas LGTBIQ+ a lo largo de la Vía Francígena para llegar a Roma.

Esta vía es una ruta de peregrinación que comienza en Inglaterra, atraviesa Francia, Suiza y termina en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Ante las "dificultades relacionales y culturales" en el entorno católico, donde no siempre se siente "reconocida", Behets espera que la Iglesia conceda más espacio a "la pluralidad".

"No hay que equivocarse con la palabra 'acogida". No somos extranjeros acogidos de manera excepcional. Formamos parte de la misma familia", subraya.

PUEDES VER: Papa León XIV exhorta a que se respete el derecho humanitario en Gaza: “La población es aplastada por el hambre”

lr.pe

Al igual que otros millones de peregrinos, los participantes de la comunidad LGTBIQ+ recorrerán la principal arteria que conduce al Vaticano para atravesar la "Puerta Santa" de la imponente basílica de San Pedro.

Varios cientos de fieles participaron en una misa presidida por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana en la iglesia del Gesù, en pleno centro de Roma, tras una vigilia de oración marcada por testimonios.

"Es una señal realmente importante para nosotros el sentirnos más incluidos" en la Iglesia, aseguró Hugo, un franco-quebequés, que habló con AFP, pero que no quiso brindar su apellido por razones de confidencialidad.

Espera que esta señal "permita a personas que están a medio camino animarse a ser más acogedoras con los homosexuales dentro de la Iglesia".

Pero en una institución bimilenaria, cuyo catecismo considera los actos homosexuales como "intrínsecamente desordenados", el camino sigue siendo largo.

"Hay miedo y una forma de desconocimiento sobre la vida de los homosexuales. Todavía existen bloqueos", especialmente para las parejas, cuyo "acceso a los sacramentos está en entredicho", afirma el joven de 35 años.

PUEDES VER: El papa León XIV y el emotivo abrazo que dio a un obispo español que le pidió este gesto de afecto

lr.pe

El Papa Francisco buscaba una iglesia abierta a todos

Desde su elección en 2013 hasta su muerte en abril pasado, el papa Francisco, ferviente defensor de una Iglesia abierta a todos, multiplicó los gestos de acogida hacia la comunidad LGBT+, sin hacer evolucionar la doctrina.

Su decisión a finales de 2023 de abrir la posibilidad de bendiciones a las parejas del mismo sexo provocó una fuerte oposición en los sectores conservadores, especialmente en África.

¿Qué decisión tomará su sucesor estadounidense, hasta ahora muy discreto sobre el tema? Para Beatrice Sarti, italiana de 60 años que acudió para acompañar a su hijo gay, "todavía queda mucho por hacer".

"Nuestros hijos ya no van a la iglesia porque se les hizo sentir que estaban equivocados. Eso debe cambiar", explica esta mujer de Bolonia (norte), miembro del comité de La Tenda di Gionata.

En 12 años de pontificado, el papa Francisco "desdramatizó el término homosexualidad dentro de la Iglesia y ya no es una mala palabra. Eso es una puerta abierta a muchas otras evoluciones", destaca Hugo.

Notas relacionadas
Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial, llamado el "influencer de Dios"

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial, llamado el "influencer de Dios"

LEER MÁS
Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

LEER MÁS
Exauditor del Vaticano acusa a la Santa Sede de lavar dinero con una "llave maestra" y ahora exige hablar con el papa León XIV

Exauditor del Vaticano acusa a la Santa Sede de lavar dinero con una "llave maestra" y ahora exige hablar con el papa León XIV

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

LEER MÁS
Hungría prohíbe Marcha del Orgullo en medio de represión contra colectivo LGTBIQ+

Hungría prohíbe Marcha del Orgullo en medio de represión contra colectivo LGTBIQ+

LEER MÁS
Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

LEER MÁS
Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota