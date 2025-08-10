HOYSuscripcion LR Focus

La historia poco conocida del papa León XIV: su amor por conducir rutas largas y el ingrediente que lo une al Perú

Un papa terrenal. Robert Prevost, nacido en Chicago, pero peruano de espíritu y acción, sorprende con su practicidad, compromiso social y liderazgo cercano en un libro que retrata las vivencias del ahora papa León XIV.

Antes de convertirse en papa, Robert Prevost vivió años en Perú como misionero agustino y obispo de Chiclayo. Foto: composición LR
Antes de convertirse en papa, Robert Prevost vivió años en Perú como misionero agustino y obispo de Chiclayo. Foto: composición LR

“Los viajeros apenas habían empezado a estirar las piernas y jugar con la nieve cuando el chofer de la combi, aquel cuarentón de entradas pronunciadas, dijo con seriedad: «Alguien va a tener que orinar sobre el parabrisas»”, se lee en uno de los primeros párrafos. Así inicia el libro ‘El papa peruano’, escrito por el periodista Renzo Gómez Vega. Puede haber varias formas de empezar a narrar sobre la vida de la máxima autoridad de la iglesia católica, pero luego de una ardua investigación de dos meses, el autor decidió que así tenía que ser. “Él quiere ser un personaje terrenal, no quiere ser visto como un ser divino”, afirma sobre la naturaleza de León XIV, elegido papa hace tres meses.

Lo que más se conoce de Robert Francis Prevost es que nació en Chicago, pero en su primer discurso papal dedicó palabras a Chiclayo. En ese instante, la alegría inundó al Perú. El nuevo papa había sido obispo de la Diócesis de Chiclayo durante ocho años, vivió en Perú por casi cuatro décadas y tenía DNI peruano. Haber nacido en Estados Unidos se vio como un superficial dato burocrático, rápidamente las redes sociales lo condecoraron ‘papa peruano’. Los medios internacionales más cuidadosos también precisaban su conexión con Perú. Gómez ha escarbado para confirmar el profundo vínculo que ha combinado con su particular forma de ser.

Chofer de combi

De regreso a la primera escena del libro, los viajeros eran seminaristas que seguían la ruta Trujillo-Lima-Arequipa-Nazca-Ayacucho. Ninguno cuestionó el inaudito pedido del ‘padre Roberto’. Prevost amaba conducir y sabía de mecánica como de derecho canónico. El amoniaco y la urea, presentes en la orina, son componentes usados en limpiadores que lograron solucionar el problema de lunas empañadas del vehículo durante la helada que los atrapó en la puna. “Uno no se espera que un sacerdote tenga ese conocimiento de la realidad y que dé un consejo casi como chofer de largas distancias”, comenta el periodista, que revela haber conseguido el dato con el método ancestral de conversar con varias personas.

“La misma mano con la que daba la hostia, era la misma mano con la que cambiaba bujías o cambiaba llantas”, afirma Gómez. En las 133 páginas del libro se refleja la practicidad de Robert Prevost para resolver problemas. Desde enseñar a preparar pizza en el obispado de San Agustín hasta atender a personas afectadas durante las inundaciones en Íllimo, por el ciclón Yaku en 2023, con su camisa blanca y botas cubiertas por agua y barro.

“Quería ver qué había sucedido, pero sobre todo acompañar a los vecinos y sostenerlos. Gestionó canastas de víveres, medicinas y carpas, y regresó al día siguiente con la ayuda. Se han viralizado algunos videos donde el lodo le cubre las rodillas”, se lee. El periodista constata que Prevost, como buen agustino, sigue lo que dice una frase conocida por la orden: “tener espalda de tabla para dormir en cualquier lugar, lomo de burro y estómago de chancho”.

Durante la pandemia en 2020, cuando fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis del Callao, condujo 800 kilómetros hacia allí desde Chiclayo para llevar a cabo sus labores. Gómez asegura que al papa siempre le ha gustado tomar el timón. “Vio a Perú como un gran ‘Rally’ porque iba de la costa a la sierra. Nunca sintió que eso era ajeno a un sacerdote, sino que era vital. Y le fastidiaba cuando alguien manejaba lento”, comenta. Se puede intuir que si algo extrañará el papa desde el Vaticano es conducir. La comida peruana no porque, ahora, la cocinera principal de la Santa Sede es peruana.

Comida peruana

El amor por la buena comida es un rasgo básico de todo peruano. León XIV lo cultivó desde su infancia. Su mamá, Mildred Agnes Martínez, nacida en Chicago y con una madre de Luisiana, tenía buena sazón. Aunque algunos medios internacionales difieren en la nacionalidad de la mamá del papa, coinciden en que su cocina era famosa entre los sacerdotes con los que frecuentaba la familia en la década de 1960. Sí, el papa creció rodeado de sacerdotes.

Cabe mencionar que, en Luisiana, a diferencia de otras ciudades estadounidenses, se consumen más guisos que fast food. “Estamos hablando de guisos espesos, comida marina, sabores intensos, sabores picantes también. Es un poco la comida norteña del Perú, como la que encontramos en Lambayeque o en La Libertad. Entonces, yo creo que allí conectó muy bien”, señala Gómez.

También es su mamá quien le inculcó el hábito de alimentar su fe. “Iba a misa a diario. Limpiaba los altares, la iglesia, la sacristía. Participaba en todo, incluso en las actividades de recaudación de fondos. No recuerdo haberla visto nunca en pantalones”, dijo Marianne Angarola, compañera de preparatoria de Prevost para el diario Chicago Sun-times, citada en el libro.

Constructor de puentes

Además de su practicidad, su habilidad de conciliador es otro de los dones destacables del papa y, probablemente, lo llevó a su actual posición. No por nada, el papa Francisco le dio el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos y también lo nombró presidente de la Pontifica Comisión para América Latina en el Vaticano. Es decir, le encomendó coordinar el nombramiento de obispos en todo el mundo y atender el rol de la iglesia en una de las regiones más complejas.

“La guerra se gana batalla tras batalla y hoy no voy a ganar la guerra. Vamos a ganar una batalla y luego otra”, dice César Piscoya que le dijo Prevost, de quien fue secretario ejecutivo, cuando afrontaban presiones de sectores conservadores en la diócesis de Chiclayo. Cuando León XIV asumió el obispado, en 2015, sus antecesores, desde casi 60 años atrás, pertenecían al Opus Dei.

Jorge Millán, sacerdote del Opus Dei declaró para Aciprensa que Prevost: “Llegó a la diócesis para construir sobre lo que se había hecho antes, no hizo cambios radicales”. Asegura que el nuevo obispo no los prejuzgó por ser ‘conservadores’, sino que les atribuyó confianza y quiso conocer su trabajo. Una evidencia de su buena relación queda en lo que escribió Jesús Moliné, obispo que lo antecedió en Chiclayo, para su biografía en la ciudad: “León XIV es el papa moderado que necesita la iglesia”.

Sin embargo, su moderación tiene límites. Una observación curiosa que ha corroborado Gómez es acerca de la sonrisa de León XIV. Basta ver la foto del papa con la presidenta peruana Dina Boluarte para entender este punto. Mientras la mandataria muestra una amplia y blanca sonrisa, en el rostro del sumo pontífice se dibuja una línea apenas curvada. “Sus convicciones son férreas: frío con el poder, cálido con la gente. Ponerse serio es la manera más evidente que tienen los papas de protestar”, asevera el periodista.

Varios años antes de ser papa, cuando Alberto Fujimori disolvió el congreso, Robert Prevost estaba en Perú y participó en manifestaciones junto a seminaristas. En su cartel se leía: “Si quieres paz, trabaja por la justicia”.

Sentido del humor

Cuando llegó León XIV al trono papal, su antecesor había dejado una huella imborrable de carisma y calidez. Para los católicos y no tan católicos que lo seguían cabía el temor de que el nuevo papa sea muy distinto a Francisco. Sin embargo, Gómez ha cotejado que aunque son bastante diferentes en cuanto a carácter, coinciden en tener un gran sentido del humor. Y se advierte en el libro.

“Recuerdo que conversaba con un exseminarista que le preguntó si le podía dar su celular y Robert Prevost le dijo: ‘te lo doy, pero no se lo vayas a vender en el mercado modelo de Chulucanas’. Tiene respuestas rápidas, inesperadas. Tampoco son las grandes bromas, pero alivian el tedio, la tensión”, cuenta el periodista.

Gómez ha reunido escenas que revelan lo que hay detrás del apacible semblante del papa León XIV, su tiempo en Perú y sus raíces en Chicago. Confiesa que no ha incluido todos sus hallazgos: los guardará para alguna próxima publicación. No es el único libro que existe sobre Prevost, es tan solo una mirada honesta. La historia del ‘papa peruano’ continúa con cada acción que tome ante retos abismalmente superiores a reparar un auto. Con sus dones, queda confiar en que hallará cómo despejar el camino.

