Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Sociedad

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Las interrupciones en el suministro eléctrico no durará más de 10 horas, sin embargo, Ensa insta a los ciudadanos de Lambayeque a tomar previsiones durante el horario afectado.

Los cortes de luz en Lambayeque son anunciados con anticipación por Ensa.
Los cortes de luz en Lambayeque son anunciados con anticipación por Ensa. | Andina/Ensa | Composición de Gerson Cardoso/La República

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S. A. (Ensa) informó que desde el domingo 7 al miércoles 10 de septiembre se efectuarán cortes de luz en diversos distritos de la región Lambayeque a fin de realizar labores de mejoramiento del servicio.

Entre los distritos afectados por la interrupción de Ensa se encuentran Chiclayo, Mocupe, Pátapo, Tumán, Ferreñafe, entre otros. En tanto, la entidad instó a los usuarios a tomar sus previsiones por la falta del suministro eléctrico que no durará más de 10 horas.

lr.pe

Corte de luz en distritos de Lambayeque, según Ensa

Corte de luz 7 de septiembre

Pomalca

  • Motivo: trabajos por expansión en redes de alta tensión
  • Zonas afectadas: centros poblados (Nuevo Horizonte, Invernillo, Boró, San Borja, Colon, Las Palmeras, Collud, El Combo), sectores rurales (Torres Belón, San Antonio, 20 de Enero, Nuevo San Juan, Las Villas de Pomalca, El Lino, Los Ceibos, San Isidro, Cruce el Milagro, El Milagro, La Calerita, Casa de Madera, Villa Don José, Combo Viejo) y habilitación urbana (Sol de Pomalca, San Juan, Miraflores, Casa Huerta).
  • Horario: de 7 a. m. a 3 p. m.

Ferreñafe, Picsi, Pueblo Nuevo y Manuel Mesones Muro

  • Motivo: trabajos por expansión en redes de alta tensión
  • Zonas afectadas: pueblos jóvenes (San Martín de Porres, Victor Raúl Haya de la Torre, Nazareth, Las Mercedes, San Juan, San Juan Bosco, Señor de La Justicia, Santa Valentina, Los Ángeles, Santa Lucia, Túpac Amaru, San Jorge, El Algodonal, Augusto B Leguía, Señor de los Milagros, El Pueblo, Gonzales Prada, Manuel Alcántara, Ernesto Vilchez Alarcon, Santa Isabel, Alto Perú, Ernesto Vilchez Alcántara, Héctor Aurich Soto, Sagrado Corazón de Jesús, Fala, Fala I Etapa, Fala II Etapa, Monte Alegre, El Algodonal), Upis (San Judas Tadeo, Enrique Añi Gástelo, Los Pinos), AA. HH. Santa Felícita, caseríos (El Barranco, Checlefe, Las Lomas, Macalopu, Manrique, San Roque, La Capilla, La Yovera, La Juanita, Mamape, La Esperanza, La Esperanza II Etapa, La Pared, Fala Falita, Horcón I, Horcón II, Faicalito, Horcón), centros poblados (Ramiro Prialé, Indoamérica, San Miguel), sectores rurales (El Milagro, Huanabal, Guayaquil, El Médano, Triunfo I, El Triunfo II, Keiko Sofía, Nerio, Paltar, LuzFaque, El Alto, La Otra Banda, Cuatro de Mayo, Campo la Cría, La Otra Banda Margen Derecho, El Choloque, San José) y habilitación urbana (Los Portales, El Algodonal, Fuentes Linares, Las Flores)
  • Horario: de 7 a. m. a 3 p. m.

Tumán

  • Motivo: trabajos por expansión en redes de alta tensión
  • Zonas afectadas: sectores (Casuarinas I, Unidad de Solteros, Casuarinas II, Los Pinos, Colca, Ranchería Antigua, Barrio Antiguo, Bueaño, Chalets, José Carlos Mariátegui, Juan Velasco Alvarado, Cruz del Calvario, Nuevo Mundo, El Vivero II, Chacra de Jubilados, Acapulco, El Naranjo I, El Naranjo II, Santa Rosa, Huaca de los Chinos, Jarrin, Jarrin II Etapa, Aviación Nueva, Aviación Antigua II Etapa, Aviación Antigua, Aviación Antigua I Etapa, Aviación Antigua III Etapa, Aliaga, Tinajones, Pampa La Victoria, Vichayal, Los Cajusoles, Pampa El Toro, Miraflores, Los Algarrobos, El Triunfo, Campo Garboza, El Camal) y el centro poblado Luya.
  • Horario: de 7 a. m. a 3 p. m.

Pátapo, Pucalá y Pósope

  • Motivo: trabajos por expansión en redes de alta tensión
  • Zonas afectadas: sectores (Los Pinos, Servicentro, Cerro Mirador, Fertilizantes, Los Álamos, Progreso, Barrio Nuevo, Barrio Antiguo, Calupe, Ismael Salcedo, Posope, Posope Alto, Las Canteras, Ladrillera, Mezcladora, San Isidro, Santa Rosa, Planta Eléctrica, Pampa La Victoria, Desaguadero, Puente Tulipe, San Roque, San Roque I, San Roque II, Pampa de Burros, Pozo Tulipe, El Vivero II, Conchucos, Posope Bajo, Posope Alto, Alto Casa Blanca, Barrio Nuevo, Calupe, La Granja, Santa Teresita, Jose Olaya, Augusto B Leguía, Ramon Castilla, Jose C Mariátegui,  Los Álamos, El Algarrobal,  Las Brisas, La Inmaculada, San Bernardino, San Juan, San Enrique, La Ladrillera, Cholocal, Huaca China, Navarro sector I, Puente Caído – Huaca Rajada, Las Vegas, - Huaca Rajada, San Baltazar, San Sebastián I, Collique Bajo, San Sebastián II, Santa Rosa de Collique, Collique Alto), centros poblados (Los Pinos, Servicentro, Cerro Mirador, Fertilizantes, Los Álamos, Progreso, Barrio Nuevo, Barrio Antiguo, Calupe, Ismael Salcedo, Posope, Posope Alto, Las Canteras, Ladrillera, Mezcladora, San Isidro, Santa Rosa, Planta Eléctrica, Pampa La Victoria, Desaguadero, Puente Tulipe, San Roque, San Roque I, San Roque II, Pampa de Burros, Pozo Tulipe, El Vivero II, Conchucos, Posope Bajo, Posope Alto, Alto Casa Blanca, Barrio Nuevo, Calupe, La Granja, Santa Teresita, Jose Olaya, Augusto B Leguía, Ramon Castilla, Jose C Mariátegui,  Los Álamos, El Algarrobal,  Las Brisas, La Inmaculada, San Bernardino, San Juan, San Enrique, La Ladrillera, Cholocal, Huaca China, Navarro sector I, Puente Caído – Huaca Rajada, Las Vegas, - Huaca Rajada, San Baltazar, San Sebastián I, Collique Bajo, San Sebastián II, Santa Rosa de Collique, Collique Alto), urbanización 24 de junio, pueblo joven 24 de junio, caserío (Santeño, Arbulu, La Granja, Rinconazo, Calupe, Caballo Blanco), anexos (Saltur, Huaca Rajada, Sipán) y fundos (Tres Marías Sector Puente Once).
  • Horario: de 7 a. m. a 3 p. m.

Cayaltí

  • Motivo: trabajos por expansión de redes de alta tensión
  • Zonas afectadas: sectores ( Brazzil, Santa Isabel, Indoamérica, Los Laureles, Barrio Chino, Progreso, Tupac Amaru, La Bayoneta, La Aviación, 9 de octubre, Simón Bolívar, San Martín, Ramon Castilla, Jorge Chavez, Agustín Gamarra, Paseo de la Reforma, Badajos, La Unión, Las Adelinas, Francisco Bolognesi, Servicentro, Exparada, 20 de enero, Santa Rosa, Miguel Grau, Arequipa, Sáenz Peña, Alfonso Ugarte, Alto Cayalti, 28 de julio, Independencia, Miraflores, Los Laureles, Ex Pesebre, La Ladrillera, La Curva, San Pedro, Tarapacá, San Pablo, Cojal, Barrio Obrero II, El Palmo I, El Palmo II, Cajamarca, Cerro de León, Aviación, La Viña, Diego Ferre, Los Jardines, Francisco Carhuajulca, Guayaquil, Anexo Guayaquil, Corral de Palos, Cafetal, Nueva Esperanza) y barrios (Excemento, Señor de los Milagros, Santa María I, Santa María II, La Melchora, El Núcleo I, La Campiña, Las Adelinas, Las Flores).
  • Horario: de 7 a. m. a 3 p. m.

Mocupe Nuevo, Úcupe, Mocupe, Zaña

  • Motivo: trabajos por expansión de redes de alta tensión
  • Zonas afectadas: AA. HH. (San Juan de Miraflores, Virgen del Carmen, La Unión), centros poblados (El Agropecuario, San Rafael), sectores rurales (Camino del Inca, San Nicolas, Nuevo México, Las Adelinas, Tres Cruces, Santiago de Miraflores, La Otra Banda, Salitral, Rafan Tupac Amaru, Pueblo Libre, Ampliación Rafan, San Pedro, Lagunas, Los Peroles, Los Peroles y Pilancon, Montecruz, Progreso, Coloche, Chacarilla, Santa Rosa Alta, Popan Alto, Popan Bajo, Santa Rosa Baja, Naylamp/ y barrio Las Flores.
  • Horario: de 7 a. m. a 3 p. m.

Corte de luz 9 de septiembre

Reque

  • Motivo: trabajos por ampliaciones por demanda en las subestaciones
  • Zonas afectadas: AA. HH. Villa El Sol, Calle Pachacútec Cdra.0, Centro de Reque, Ca. Huayna Cápac Cdra. 2, 3 y 4; Ca. José Olaya Cdra. 1, 2, 3, 4; Ca. Indoamérica.
  • Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Corte de luz 10 de septiembre

Chiclayo

  • Motivo: trabajos por ampliaciones por demanda en las subestaciones
  • Zonas afectadas: PP. JJ. Túpac Amaru, Ca. Justicia Cdra. 2, Ca. Tinta Cdra. 5, Ca. Porcuya Cdra.5, Ca. Cajamarca, Cdra. 4, 5, Ca. Piura Cdra. 4 y 5; Ca. El Chasqui Cdra. 1.
  • Horario: de 9 a. m. a 12 p. m.

¿Cómo ver el recibo de luz Ensa?

Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

