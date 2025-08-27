Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

La historia del Papa León XIV llega a la pantalla grande con el estreno del documental “De Chiclayo al Vaticano”. La producción repasa la trayectoria de Robert Francis Prevost, quien creció en Lambayeque y Pimentel antes de asumir el pontificado en Roma. Con imágenes inéditas, testimonios de pobladores y material de archivo, la cinta muestra cómo la fe y la vocación marcaron su camino hasta convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica.

La película, dirigida por Horacio Vergara Arancibia y editada por la reconocida Sandra Torres Granovsky, resalta también los vínculos del pontífice con la comunidad peruana. Un momento clave del relato es la entrega de un lienzo y cartas por parte de escolares chiclayanos en una audiencia en el Vaticano el pasado 4 de junio. Este detalle refleja la conexión del Papa con su tierra natal, aspecto central de la narrativa del filme.

Estreno en cines peruanos 'De Chiclayo al Vaticano'

El documental sobre el Papa León XIV se estrenó oficialmente el 28 de agosto de 2025 en dos importantes cadenas de cine del país, Movie Time y CineStar. Ambas salas ofrecen funciones de diversas ciudades, permitiendo que los fieles y el público en general puedan conocer de cerca la historia del pontífice. Los horarios se encuentran disponibles en las plataformas digitales de cada empresa y en las boleterías físicas de los cines participantes.

La cinta busca llegar a un público amplio al presentar no solo el recorrido espiritual de León XIV sino también su cercanía con la población humilde de Chiclayo. Además, se muestra su rol en la iglesia universal y los lazos con líderes políticos y eclesiásticos. De esta manera, el filme no se limita a la biografía del pontífice, sino que ofrece un retrato humano y social de su figura.