El Sumo Pontífice alista su visita al Perú. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: composición LR.

Buenas noticias para la comunidad católica del Perú. El secretario personal del papa León XIV, Edgard Rimaycuna Inga, manifestó que el sumo pontífice alista su pronta visita a nuestro país para reencontrarse con su amada Diócesis de Chiclayo, a la que recordó con mucha gratitud en su primer mensaje como máximo líder de la Iglesia.

Sabe de la ilusión del papa

Como se sabe Rimaycuna Inga es una persona muy cercana al santo padre y de su absoluta confianza, debido a que trabajaron por varios años al servicio de Dios en la capital lambayecana. Hoy el joven sacerdote chiclayano labora en el Vaticano, lo que lo convierte en una voz autorizada del papa.

"El santo padre tiene mucha ilusión de volver al Perú a reencontrarse con su querida Diócesis de Chiclayo", declaró el secretario del sumo pontífice en diálogo con los medios de comunicación este lunes 1 de setiembre.

Distinguido por su colegio

Rimaycuna Inga fue distinguido como Embajador sanjosefino de Cristo en el mundo, en el marco del inicio de las actividades de aniversario de la institución educativa San José de Chiclayo, donde el clérigo cursó sus estudios básicos. Este acto se dio en una ceremonia en la que participaron autoridades políticas, educativa, sus exdocentes y compañeros de promoción.