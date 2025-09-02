HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Secretario del papa León XIV confirma que el sumo pontífice "se ilusiona" con regresar al Perú

Edgard Rimaycuna indicó que el padre Robert Prevost tiene mucha "ilusión" de reencontrarse con su Diócesis de Chiclayo pronto.


El Sumo Pontífice alista su visita al Perú.
El Sumo Pontífice alista su visita al Perú. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: composición LR.

Buenas noticias para la comunidad católica del Perú. El secretario personal del papa León XIV, Edgard Rimaycuna Inga, manifestó que el sumo pontífice alista su pronta visita a nuestro país para reencontrarse con su amada Diócesis de Chiclayo, a la que recordó con mucha gratitud en su primer mensaje como máximo líder de la Iglesia.

Puedes ver: Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

lr.pe

Sabe de la ilusión del papa

Como se sabe Rimaycuna Inga es una persona muy cercana al santo padre y de su absoluta confianza, debido a que trabajaron por varios años al servicio de Dios en la capital lambayecana. Hoy el joven sacerdote chiclayano labora en el Vaticano, lo que lo convierte en una voz autorizada del papa.

"El santo padre tiene mucha ilusión de volver al Perú a reencontrarse con su querida Diócesis de Chiclayo", declaró el secretario del sumo pontífice en diálogo con los medios de comunicación este lunes 1 de setiembre.

Distinguido por su colegio

Rimaycuna Inga fue distinguido como Embajador sanjosefino de Cristo en el mundo, en el marco del inicio de las actividades de aniversario de la institución educativa San José de Chiclayo, donde el clérigo cursó sus estudios básicos. Este acto se dio en una ceremonia en la que participaron autoridades políticas, educativa, sus exdocentes y compañeros de promoción.

Rimaycuna Inga participando del aniversario de la I.E. San José de Chiclayo. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.<br><br>

Rimaycuna Inga participando del aniversario de la I.E. San José de Chiclayo. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Notas relacionadas
El papa León XIV exige un alto al fuego en Ucrania y renunciar a la “lógica de las armas”: "Es el momento de negociar"

El papa León XIV exige un alto al fuego en Ucrania y renunciar a la “lógica de las armas”: "Es el momento de negociar"

LEER MÁS
Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

LEER MÁS
Papa León XIV desata la algarabía de los fieles al saludar en 3 idiomas durante audiencia: "Crack el peruviano"

Papa León XIV desata la algarabía de los fieles al saludar en 3 idiomas durante audiencia: "Crack el peruviano"

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS
Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

LEER MÁS
Acribillan a joven al salir de un condominio del Cercado de Lima tras una reunión con amigos

Acribillan a joven al salir de un condominio del Cercado de Lima tras una reunión con amigos

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Sociedad

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota