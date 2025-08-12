Libero Milone busca advertir a León XiV sobre las irregularidades financieras del Vaticano. | Composición LR

Libero Milone busca advertir a León XiV sobre las irregularidades financieras del Vaticano. | Composición LR

Un reciente informe del medio Politico en EEUU reveló que Libero Milone, exauditor del Vaticano, busca conversar con el papa León XIV tras las revelaciones de una presunta maquinaria diseñada para lavar dinero en la Santa Sede mediante "transferencias bancarias privadas".

El exjefe de finanzas del Vaticano, quien fue nombrado por el papa Francisco en 2015 para reformar las finanzas, asegura que su salida en 2017 estuvo vinculada a sus hallazgos sobre irregularidades financieras.

¿Cómo el Vaticano presuntamente lavaba dinero?

Las acusaciones de Libero Milone señalan que el Vaticano habría utilizado una "herramienta secreta" para modificar los números de las cuentas bancarias internacionales (IBAN) en el sistema SWIFT, que se emplea para realizar transferencias internacionales.

Libero Milone trabajó como auditor del Vaticano. Fuente: The Australian

Milone describió este mecanismo como una "llave maestra para el lavado de dinero", ocultando transferencias de "clientes privados". Según las fuentes anónimas de Politico, esta herramienta permitió alterar los datos de las transacciones, ocultando la identidad de los destinatarios y remitentes de los fondos.

Libero Milone busca conversar con el Papa León XIV

The Pillar, un sitio web católico, informó que Milone ofreció una conferencia de prensa la semana pasada para corroborar las acusaciones sobre las prácticas que descubrió durante su tiempo en el Vaticano.

Además, solicitó una reunión personal con el papa León XIV. "Creo que la única manera de resolver esto es que me escuche, y que yo le cuente lo sucedido y le explique los detalles, porque hay demasiada gente que le ocultará la verdad, como le ocultaron a Francisco", declaró a la prensa.

Libero Milone se reunión con el papa Francisco antes de ser despedido. Fuente: National Catholic Reporter

Milone explicó que posee pruebas documentales de las modificaciones realizadas en las transacciones bancarias, afirmando: "Tengo un documento que demuestra que pueden cambiar las transacciones —pueden cambiar el nombre— en cualquier momento", dijo

El Vaticano niega acusaciones de lavado de dinero

Ante estas acusaciones, el Vaticano rechazó las imputaciones. En un comunicado oficial, el portavoz Matteo Bruni calificó las acusaciones de Milone como "totalmente infundadas", asegurando que la APSA no atendía a clientes privados en 2016, año en el que, según las denuncias, habrían ocurrido estas modificaciones.

Bruni también defendió las auditorías realizadas entre 2020 y 2024, que no hallaron "ninguna anomalía" en las operaciones financieras del Vaticano.