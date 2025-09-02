Docentes de institutos tecnológicos cumplen 16 días de huelga indefinida con plantón en la catedral de Chiclayo

Huelga de docentes de institutos superiores inició el pasado 18 de agosto. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Los docentes de institutos superiores y tecnológicos cumplieron, este martes 2 de septiembre, 16 días de huelga indefinida desde que el pasado 18 de agosto emprendieron una lucha a nivel nacional para reclamar mejoras salariales y educativas para los estudiantes.

En ese sentido, un nutrido grupo de profesores de diversas instituciones de la región Lambayeque se trasladó hasta el centro de la ciudad de Chiclayo para realizar un plantón pacífico en el atrio de la catedral Santa María de esta localidad a fin de que su pliego de reclamos sea escuchado.

Con pancartas, carteles y megáfonos, los docentes exigen que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamente la Ley N. ° 31653, la cual modifica la Ley N. ° 30512, y que les permitiría obtener un incremento salarial, y se destine mayor presupuesto para para la infraestructura de los institutos y la implementación de laboratorios. No obstante, esto está postergado desde el 2022.

"No es correcto que a los docentes de institutos se nos trate de esta manera, menospreciando nuestra labor formativa de los ciudadanos del futuro. Demandamos que cuando antes se reglamente esa ley y se cumpla por ser de absoluta necesidad", declaró Neptalí León Suárez, dirigente de los profesores del instituto Enrique López Albújar.