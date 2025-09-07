Seis homicidios en las últimas 24 horas

El crimen sigue imparable en el territorio nacional dejando en su camino más víctimas mortales. Durante la última jornada se reportaron al menos seis nuevos asesinatos en el país, en Callao y las regiones de Tumbes y La Libertad. En esta última se registró el caso más sanguinario, donde sicarios mataron a tres personas a plena luz de día.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.199 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Asesinan a adolescente que estaba con amiga en el Callao

La noche del último sábado el crimen dejó un menor de edad fallecido, tras una balacera en el asentamiento humano Sarita Colonia en el Callao. La víctima es el menor de 17 años de iniciales L.C.O. quien se encontraba en compañía de una amiga al momento del ataque.

Los vecinos de la zona escucharon sonidos de disparos cerca de las 9 p.m. y salir de sus domicilios encontraron el cuerpo del adolescente tendido en la vía pública. El menor fue auxiliado y rápidamente llevado al hospital Daniel Alcides Carrión donde certificaron su muerte.

Los agentes de la policía vienen realizando las investigaciones para hallar a los responsables.

Sicarios acribillan a tres hombres que bebían cervezas en Alto Trujillo

Tres hombres murieron acribillados la tarde del 6 de setiembre en la provincia de Trujillo, región La Libertad. El ataque se produjo cuando las víctimas consumían cervezas en los exteriores de una bodega en el distrito de Alto Trujillo, entonces arribó una camioneta de la que descendieron dos sujetos, quienes abrieron fuego.

Según los testigos se escucharon cerca de quince disparos. En el lugar falleció Jorge Luis Martínez Marquina (25). Mientras que Gerónimo Martínez Marquina (36) y Francisco Vilela Santos (40) fueron llevados a hospitales cercanos, pero fallecieron en el trayecto.

Una cuarta persona quedó herida, quien fue identificada como Pablo David Chávez Alvarado. Una teoría de investigación es que él habría sido el blanco del ataque, además el 2020 fue detenido en posesión de una carta extorsiva.

Hombre es ultimado a plena luz del día en Tumbes

Un hombre identificado como Marlon Sanjinez Davis (38) murió baleado la tarde del sábado en el asentamiento humano Ocho de Setiembre, en la provincia de Tumbes. Según testigos, la víctima se movilizada en una motocicleta cuando fue interceptada por dos sujetos.

Marlon Sanjinez habría intentado escapar, pero fue alcanzado por una ráfaga de balas, quedando su cuerpo tendido entre unos matorrales. Malherido, fue trasladado al centro de salud de Pampa Grande, donde falleció a los pocos minutos.

Acribillan a hombre cuando paseaba con su menor hijo en Tumbes

Un nuevo asesinato en la provincia de Tumbes. El crimen ocurrió cerca de las 2 p.m. de este domingo 7 de setiembre en el sector de Pampa Grande. La víctima, Renso Javier Peña Silva (33), murió a recibir cinco balazos. Al momento de ser ultimado, paseaba junto a su hijo de 3 años.

Según testigos, dos sujetos interceptaron a Renso Peña Silva, este habría forcejeado con uno de los atacantes, sin embargo, terminó siendo baleado. la víctima fue trasladada al centro de salud de zona, pero llegó sin signos vitales.

La Policía al momento realiza las investigaciones del asesinato e indaga si Renso Peña tenía enemigos. En el año 2018, fue intervenido por presunta extorsión.