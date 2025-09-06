Atentado explosivo en Trujillo: 7 días de detención preliminar para sospechosos

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el Ministerio Público autorizó la ampliación de la detención preliminar por siete días contra tres personas arrestadas por su presunta participación en el atentado con explosivos ocurrido en Trujillo.

El coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la Divincri Trujillo, precisó que, “gracias al trabajo conjunto con el Ministerio Público, se ha logrado la ampliación de detención de estas tres personas detenidas por siete días, lo que nos va a permitir ampliar las diligencias investigativas y tener mayores elementos de convicción para lograr una pena efectiva contra los responsables”, informó.

Cuarto implicado en la mira

En una nota informativa, la Fiscalía hizo referencia a un “cuarto detenido”, lo que generó confusión. Al respecto, Huamán aclaró que se trata de un cuarto investigado.

“Efectivamente, existen tres personas detenidas y un cuarto investigado. Es una persona que había trasladado a estas personas por voluntad propia y a cambio de un pago dinerario hasta el lugar de los hechos, trasladando a uno de los detenidos con la carga explosiva”, detalló.

El coronel agregó que, “esta persona y su vehículo están plenamente identificados. Conocedor de su situación jurídica, actualmente se encuentra prófugo, motivo por el cual el Ministerio Público hizo referencia a cuatro personas investigadas”, explicó.

Para la Policía las primeras investigaciones revelan que la estructura delictiva operó de manera organizada. “Se conoce que existe una persona que los había captado y ofrecido dinero para este evento criminal. También una persona que trasladó a otra, conocido como ‘Negro’, con la carga explosiva; y un tercero, apodado ‘Chamo’, que estaba esperando en la moto para darse a la fuga”, explicó Huamán Mariano.

Desvinculación de empresa minera

Sobre la denuncia pública del hijo de la propietaria de la vivienda siniestrada, Roy La Rosa Toro Sánchez, quien acusó a la empresa minera Poderosa del atentado a su vivienda, el jefe policial manifestó que al momento no hay elementos que vincule a la firma con los hechos. Vale mencionar que Roy La Rosa Toro Sánchez a la vez es presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales de Perú (AMAPE).

Finalmente, se refirió a la información sobre un presunto atentado paralelo en Pataz que manifiesta el dueño del inmueble dinamitado. “Esa información la hemos conocido a través de los medios de comunicación. Invitamos al hijo de la señora afectada a ampliar la denuncia y aportar elementos que nos ayuden a fundamentar lo que él dice y trasladar todo al Ministerio Público”, indicó.

El coronel Huamán Mariano subrayó que la Policía aún cuenta con plazo. “Falta realizar varias diligencias. Tenemos siete días para profundizar todas las acusaciones y sustentarlas debidamente”, concluyó.