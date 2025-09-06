HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     
Sociedad

Atentado explosivo en Trujillo: 7 días de detención preliminar para sospechosos

Policía investiga a tres detenidos y se encuentra tras los pasos de un cuarto implicado.

Habría un cuarto implicado en atentado explosivo. Foto: PNP.
Habría un cuarto implicado en atentado explosivo. Foto: PNP.

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el Ministerio Público autorizó la ampliación de la detención preliminar por siete días contra tres personas arrestadas por su presunta participación en el atentado con explosivos ocurrido en Trujillo.

El coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la Divincri Trujillo, precisó que, “gracias al trabajo conjunto con el Ministerio Público, se ha logrado la ampliación de detención de estas tres personas detenidas por siete días, lo que nos va a permitir ampliar las diligencias investigativas y tener mayores elementos de convicción para lograr una pena efectiva contra los responsables”, informó.

PUEDES VER: Extorsionadores disparan contra restaurante en Trujillo: cámaras captaron hecho delictivo

lr.pe

Cuarto implicado en la mira

En una nota informativa, la Fiscalía hizo referencia a un “cuarto detenido”, lo que generó confusión. Al respecto, Huamán aclaró que se trata de un cuarto investigado.

“Efectivamente, existen tres personas detenidas y un cuarto investigado. Es una persona que había trasladado a estas personas por voluntad propia y a cambio de un pago dinerario hasta el lugar de los hechos, trasladando a uno de los detenidos con la carga explosiva”, detalló.

El coronel agregó que, “esta persona y su vehículo están plenamente identificados. Conocedor de su situación jurídica, actualmente se encuentra prófugo, motivo por el cual el Ministerio Público hizo referencia a cuatro personas investigadas”, explicó.

Para la Policía las primeras investigaciones revelan que la estructura delictiva operó de manera organizada. “Se conoce que existe una persona que los había captado y ofrecido dinero para este evento criminal. También una persona que trasladó a otra, conocido como ‘Negro’, con la carga explosiva; y un tercero, apodado ‘Chamo’, que estaba esperando en la moto para darse a la fuga”, explicó Huamán Mariano.

Desvinculación de empresa minera

Sobre la denuncia pública del hijo de la propietaria de la vivienda siniestrada, Roy La Rosa Toro Sánchez, quien acusó a la empresa minera Poderosa del atentado a su vivienda, el jefe policial manifestó que al momento no hay elementos que vincule a la firma con los hechos. Vale mencionar que Roy La Rosa Toro Sánchez a la vez es presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales de Perú (AMAPE).

Finalmente, se refirió a la información sobre un presunto atentado paralelo en Pataz que manifiesta el dueño del inmueble dinamitado. “Esa información la hemos conocido a través de los medios de comunicación. Invitamos al hijo de la señora afectada a ampliar la denuncia y aportar elementos que nos ayuden a fundamentar lo que él dice y trasladar todo al Ministerio Público”, indicó.

El coronel Huamán Mariano subrayó que la Policía aún cuenta con plazo. “Falta realizar varias diligencias. Tenemos siete días para profundizar todas las acusaciones y sustentarlas debidamente”, concluyó.

Notas relacionadas
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

LEER MÁS
Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en plena Plaza de Trujillo: expresan indignación por inseguridad

Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en plena Plaza de Trujillo: expresan indignación por inseguridad

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

LEER MÁS
Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

LEER MÁS
Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota