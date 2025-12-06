HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

El periodista fue emboscado en la Panamericana Norte, mientras regresaba de una cobertura. Su familiar, David Núñez, resultó gravemente herido.

Periodista es asesinado en La Libertad mientras viajaba con su hermano. Foto: composición La República
Periodista es asesinado en La Libertad mientras viajaba con su hermano. Foto: composición La República

Fernando Núñez Guevara, comunicador, abogado y secretario de actas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) Filial Chepén, fue asesinado el último viernes a las seis de la tarde en el sector conocido como Curva La Barranca, una zona ubicada en el departamento de La Libertad. El periodista retornaba de una cobertura realizada en Ciudad de Dios.

Según la información preliminar, el periodista viajaba en una moto lineal junto a su hermano, David Núñez, cuando fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego. El ataque provocó la muerte instantánea de Fernando Núñez, mientras que su acompañante resultó gravemente herido. Tras lo ocurrido, los delincuentes huyeron del lugar.

La secretaria de Organización de la ANP Chepén, Patricia Janeth Cotrina Quiroz, lamentó el crimen a través de un comunicado oficial, en el que expresó el profundo pesar de la organización. Señaló que Núñez cumplía funciones periodísticas al momento del ataque y que su hermano permanece en estado crítico.

Familiares y colegas piden justicia

Tras conocerse la noticia, colegas, amigos y familiares del comunicador expresaron su indignación en redes sociales. Exigieron que las autoridades aceleren las investigaciones y se identifique a los responsables del ataque. Diversos mensajes resaltaron la trayectoria del periodista y su compromiso con la labor informativa en la provincia.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con los autores materiales del ataque. No se descarta ninguna hipótesis como extorsión o robo planeado.

Además, las autoridades médicas informaron que David Núñez, hermano de la víctima, permanece en el hospital de Guadalupe, donde se encuentra en proceso de estabilización. Debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos han señalado que no es posible trasladarlo a otro establecimiento de salud por el momento. Se espera un nuevo informe sobre su evolución en las próximas horas.

