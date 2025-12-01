Más de veinte ambulancias recientes, compradas durante gobierno de Dina Boluarte para la Policía Nacional y valorizadas en más de cuatro millones de soles, se mantienen detenidas y sin uso en el Hospital de la Policía ubicada en Jesús María. Aunque en diversas regiones del país los agentes afrontan emergencias médicas con vehículos particulares, unidades deterioradas o incluso tolvas, las ambulancias cero kilómetros permanecen inmovilizadas entre el polvo y la falta de gestión operativa.

Un reportaje de Punto Final expuso el caso, mostrando como camionetas Hilux y unidades Peugeot Boxer llevan meses inutilizadas debido a trabas administrativas, ausencia de seguros, placas o equipamiento técnico. El contraste entre estos vehículos almacenados en Lima y la urgencia de servicio en zonas como Tacna, Piura, Abancay o Huánuco ha intensificado el cuestionamiento de familiares y miembros de la Policía Nacional, quienes exigen mayor rapidez en su asignación y puesta en funcionamiento.

Escasez de ambulancias y retrasos en la entrega afectan la atención médica policial

En diversas dependencias de la PNP escasean ambulancias y las pocas que están operativas se encuentran en condiciones críticas. Ante emergencias, agentes y familiares recurren al SAMU, a los bomberos o a camionetas policiales. En San Juan de Miraflores, un suboficial herido durante un atentado no pudo ser trasladado en una ambulancia policial por fallas mecánicas y fue auxiliado por un vecino. En Cañete y Pucallpa hay policlínicos con espacio, pero sin unidades. En Cerro de Pasco, una ambulancia Bertonatti Avantia de 2011 está oxidada, mientras otra unidad nueva tampoco se usa. En Tumbes, una ambulancia permanece almacenada, lejos de la atención urgente que requiere la zona.

La compra de 25 ambulancias se realizó en 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, por S/4.639.920, con destino a unidades policiales en Lima y regiones como Juliaca, Trujillo, Iquitos, Cajamarca y Tingo María. El contrato firmado el 10 de abril fijaba un plazo de entrega de 60 días, pero a fines de noviembre ninguna unidad había sido asignada. El proveedor Bertonatti Technologies S.A. debía entregar los vehículos con placas, SOAT, capacitación y equipamiento; el retraso afecta la operatividad de la Policía Nacional y cuestiona el control del proceso por parte del Ministerio del Interior, cuyos funcionarios evitaron declarar a Punto Final. Hasta la publicación de esta nota, se buscó obtener los descargos de la Policía Nacional, pero no hubo respuesta oficial. Nos mantenemos a la espera.