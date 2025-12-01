HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Sociedad

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

La escasez de ambulancias PNP expone fallas en la gestión sanitaria policial y obliga a agentes a depender de servicios externos ante emergencias. Las 25 unidades compradas en 2024 siguen sin uso.

25 ambulancias adquiridas en 2024 se encuentran abandonadas
25 ambulancias adquiridas en 2024 se encuentran abandonadas | Foto: Andina/ Latina/ Composición LR

Más de veinte ambulancias recientes, compradas durante gobierno de Dina Boluarte para la Policía Nacional y valorizadas en más de cuatro millones de soles, se mantienen detenidas y sin uso en el Hospital de la Policía ubicada en Jesús María. Aunque en diversas regiones del país los agentes afrontan emergencias médicas con vehículos particulares, unidades deterioradas o incluso tolvas, las ambulancias cero kilómetros permanecen inmovilizadas entre el polvo y la falta de gestión operativa.

Un reportaje de Punto Final expuso el caso, mostrando como camionetas Hilux y unidades Peugeot Boxer llevan meses inutilizadas debido a trabas administrativas, ausencia de seguros, placas o equipamiento técnico. El contraste entre estos vehículos almacenados en Lima y la urgencia de servicio en zonas como Tacna, Piura, Abancay o Huánuco ha intensificado el cuestionamiento de familiares y miembros de la Policía Nacional, quienes exigen mayor rapidez en su asignación y puesta en funcionamiento.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

lr.pe

Escasez de ambulancias y retrasos en la entrega afectan la atención médica policial

En diversas dependencias de la PNP escasean ambulancias y las pocas que están operativas se encuentran en condiciones críticas. Ante emergencias, agentes y familiares recurren al SAMU, a los bomberos o a camionetas policiales. En San Juan de Miraflores, un suboficial herido durante un atentado no pudo ser trasladado en una ambulancia policial por fallas mecánicas y fue auxiliado por un vecino. En Cañete y Pucallpa hay policlínicos con espacio, pero sin unidades. En Cerro de Pasco, una ambulancia Bertonatti Avantia de 2011 está oxidada, mientras otra unidad nueva tampoco se usa. En Tumbes, una ambulancia permanece almacenada, lejos de la atención urgente que requiere la zona.

La compra de 25 ambulancias se realizó en 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, por S/4.639.920, con destino a unidades policiales en Lima y regiones como Juliaca, Trujillo, Iquitos, Cajamarca y Tingo María. El contrato firmado el 10 de abril fijaba un plazo de entrega de 60 días, pero a fines de noviembre ninguna unidad había sido asignada. El proveedor Bertonatti Technologies S.A. debía entregar los vehículos con placas, SOAT, capacitación y equipamiento; el retraso afecta la operatividad de la Policía Nacional y cuestiona el control del proceso por parte del Ministerio del Interior, cuyos funcionarios evitaron declarar a Punto Final. Hasta la publicación de esta nota, se buscó obtener los descargos de la Policía Nacional, pero no hubo respuesta oficial. Nos mantenemos a la espera.

Notas relacionadas
Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

LEER MÁS
Camionero acusa a la policía peruana de cobrar 100 dólares para dejar pasar a migrantes en frontera con Chile: “Hay corrupción”

Camionero acusa a la policía peruana de cobrar 100 dólares para dejar pasar a migrantes en frontera con Chile: “Hay corrupción”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS
Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

LEER MÁS
Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

Asesinan a disparos a Sergio Bolaños, sindicado como exintegrante de Los Pulpos por el Mininter, en Jesús María

LEER MÁS
Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

Tragedia en Ucayali: 12 muertos y 30 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con el Gobierno

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con el Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025