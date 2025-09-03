HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Sociedad

Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo de La República, hasta el 2 de setiembre iban 5.177 crímenes, a los cuales se suman 5 victimas mas en el gobierno de Boluarte: 5.182

Los hechos sangrientos ocurrieron en Cañete y Puerto Maldonado. Foto: Martín Ayllón
Los hechos sangrientos ocurrieron en Cañete y Puerto Maldonado. Foto: Martín Ayllón

En las últimas 24 horas, el país ha sido escenario de cinco nuevos asesinatos ocurridos en Lima y Madre de Dios, lo que ha provocado una creciente preocupación entre la población y una aparente falta de atención por parte de las autoridades.

En lo que va del año, se han reportado 5.182 crímenes en el Perú, según el conteo diario y oficial de La República.

Cañete: acribillan a cuatro personas a plena luz del día

¡De terror! Cuatros personas, entre ellas un dirigente vecinal, fueron acribilladas a sangre fría la tarde del miércoles 3 de setiembre en la asociación CETEC, ubicada en las pampas de Con Con, en Cañete (Lima).

Entre los fallecidos se encuentran un dirigente vecinal y otros tres hombres, que aún no han sido identificados. El hecho sangriento ocurrió mientras las autoridades locales participaban en la reunión del Coprosec.

Según las primeras informaciones, las víctimas se trasladaban en una camioneta cuando fueron sorprendidos por desconocidos, quienes les dispararon a quemarropa. Tres de ellos perdieron la vida junto al vehículo, mientras que la cuarta intentó huir; sin embargo, fue alcanzada por los proyectiles de bala y cayó al suelo.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias de ley y, posteriormente, los peritos trasladaron los cuerpos a la morgue de la zona.

PUEDES VER: Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

lr.pe

Madre de Dios: extranjero pierde la vida durante gresca

Un ciudadano de nacionalidad venezolana perdió la vida durante una gresca que ocurrió la madrugada del miércoles 3 de septiembre en el jirón Junín con la avenida Madre de Dios, en Puerto Maldonado (Madre de Dios).

Según las autoridades, el altercado se originó por motivos aun no esclarecidos, pero rápidamente escaló en violencia. La víctima fue identificada como Héctor Luis Figuera Guevara, de aproximadamente 25 años, quien recibió varios impactos de bala y quedo herido.

Tras lo ocurrido, amigos de Héctor lo trasladaron al Hospital Santa Rosa, donde llegó sin signos de vida.

Notas relacionadas
Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

LEER MÁS
La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

LEER MÁS
Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

LEER MÁS
Construyendo futuro, formando comunidad: progreso y desarrollo desde Olmos

Construyendo futuro, formando comunidad: progreso y desarrollo desde Olmos

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Alcalde de La Punta critica que no le consultaron en decisión sobre penal El Frontón: "No hubo ningún diálogo"

Alcalde de La Punta critica que no le consultaron en decisión sobre penal El Frontón: "No hubo ningún diálogo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 3 de setiembre: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más

Impactante choque entre dos tráileres en Av. Los Alisos alarma a vecinos de San Martín de Porres por fuerte olor a combustible

Feriados y días no laborables septiembre 2025: revisa si hay fechas de descanso para trabajadores del sector público y privado en Perú

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota