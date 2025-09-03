Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, el país ha sido escenario de cinco nuevos asesinatos ocurridos en Lima y Madre de Dios, lo que ha provocado una creciente preocupación entre la población y una aparente falta de atención por parte de las autoridades.

En lo que va del año, se han reportado 5.182 crímenes en el Perú, según el conteo diario y oficial de La República.

Cañete: acribillan a cuatro personas a plena luz del día

¡De terror! Cuatros personas, entre ellas un dirigente vecinal, fueron acribilladas a sangre fría la tarde del miércoles 3 de setiembre en la asociación CETEC, ubicada en las pampas de Con Con, en Cañete (Lima).

Entre los fallecidos se encuentran un dirigente vecinal y otros tres hombres, que aún no han sido identificados. El hecho sangriento ocurrió mientras las autoridades locales participaban en la reunión del Coprosec.

Según las primeras informaciones, las víctimas se trasladaban en una camioneta cuando fueron sorprendidos por desconocidos, quienes les dispararon a quemarropa. Tres de ellos perdieron la vida junto al vehículo, mientras que la cuarta intentó huir; sin embargo, fue alcanzada por los proyectiles de bala y cayó al suelo.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias de ley y, posteriormente, los peritos trasladaron los cuerpos a la morgue de la zona.

Madre de Dios: extranjero pierde la vida durante gresca

Un ciudadano de nacionalidad venezolana perdió la vida durante una gresca que ocurrió la madrugada del miércoles 3 de septiembre en el jirón Junín con la avenida Madre de Dios, en Puerto Maldonado (Madre de Dios).

Según las autoridades, el altercado se originó por motivos aun no esclarecidos, pero rápidamente escaló en violencia. La víctima fue identificada como Héctor Luis Figuera Guevara, de aproximadamente 25 años, quien recibió varios impactos de bala y quedo herido.

Tras lo ocurrido, amigos de Héctor lo trasladaron al Hospital Santa Rosa, donde llegó sin signos de vida.