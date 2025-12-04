HOYSuscripcion LR Focus

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Alejandra Molina Pérez se destaca como la única peruana en la lista '30 Under 30' de Forbes, que reconoce a jóvenes influyentes en Estados Unidos. Su inclusión resalta su éxito empresarial.

Alejandra Molina Pérez fue elegida como una de las jóvenes más exitosas de los Estados Unidos.
Alejandra Molina Pérez fue elegida como una de las jóvenes más exitosas de los Estados Unidos.

Alejandra Molina Pérez es la única peruana reconocida entre los 30 jóvenes más exitosos en los Estados Unidos. La empresaria de 28 años fue incluida dentro de la lista '30 Under 30' de la prestigiosa revista Forbes. Esta categoría reconoce a las nuevas generaciones del sector empresarial, menores de 30 años, más influyentes dentro del país.

La ceremonia oficial del reconocimiento está programada para el próximo 11 de diciembre. Esta no es la primera vez que Alejandra Molina recibe una distinción por su exitosa trayectoria en el ámbito empresarial. En 2024, Negocios Now la incluyó entre las latinas menores de 40 años más sobresalientes en Nueva York.

lr.pe

¿Quién es Alejandra Molina Pérez, la peruana elegida entre las jóvenes más exitosos de EE.UU.?

Alejandra Molina Pérez nació en la ciudad de Lima, Perú. Cursó sus estudios en el colegio Euroamerican donde se apasionó por la materia de Administración, Liderazgo y Finanzas. A su corta edad ya dominaba inglés y francés.

Tras concluir la secundaria con bachillerato internacional, accedió a la Universidad de Long Island, en Nueva York, donde cursó Relaciones Internacionales. Su interés por el desarrollo empresarial la llevó luego a especializarse en Negocios y Emprendimiento.

lr.pe
Alejandra Molina Pérez es la única peruana reconocida entre los 30 jóvenes más exitosos en los Estados Unidos

Alejandra Molina Pérez es la única peruana reconocida entre los 30 jóvenes más exitosos en los Estados Unidos

Creó su primera startup a los 22 años, una plataforma educativa dirigida a profesionales de la salud para el aprendizaje de idiomas. Este proyecto, que cobró especial relevancia durante la pandemia de Covid-19, obtuvo el reconocimiento de la Healthcare Entrepreneurship Community Challenge, respaldada por la US Economic Development Administration (EDA).

Su trayectoria no quedó ahí. En 2023 fue elegida como miembro de la Red de Jóvenes y Estudiantes para el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 4 de la UNESCO, distinción otorgada en reconocimiento a su compromiso con la promoción de una educación de calidad.

En la actualidad, Alejandra es cofundadora de Metabronx y directora en Global Entrepreneurship Network.

