Siete homicidios en las últimas 24 horas

La ola criminal que azota al país dejó siete nuevas víctimas mortales durante la última jornada. Los asesinatos ocurrieron en los distritos limeños de San Martín de Porres y Los Olivos, además de la provincia constitucional del Callao y las regiones de Cajamarca, Tumbes e Ica.

Con estos casos, la cifra de homicidios se incrementa a 5.193 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Falso pasajero acribilla a taxista en San Martín de Porres

Un conductor identificado como Alexis Walter Vargas Alarcón (24) fue asesinado la noche del viernes mientras realizaba un servicio de taxi. El crimen ocurrió en la asociación de vivienda San Juan de Salina, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El atacante, que se había hecho pasar por pasajero, abrió fuego desde el interior del vehículo y huyó rápidamente en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del crimen.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque fue planificado, pues el vehículo ya era seguido por los sospechosos. La Policía Nacional viene analizando las cámaras de seguridad para dar con los culpables del hecho.

Asesinan a barbero mientras regresaba a su hogar en Los Olivos

El joven barbero Albert Samuel García Rivera (20) fue atacado a balazos cuando salía en bicicleta de su centro de labores, en la avenida Carlos Izaguirre, distrito Los Olivos, Lima.

Desconocidos lo interceptaron y le dispararon al menos cinco veces, impactando dos proyectiles en su cabeza y costillas. La víctima fue trasladada a la clínica Jesús del Norte, donde se confirmó su deceso.

Por la modalidad del crimen, la Policía no descarta que se trate de una venganza, aunque se mantienen abiertas otras hipótesis.

Tres balaceras en una sola noche dejan un muerto y dos heridos en el Callao

El primer puerto se registraron tres balaceras en una sola noche, dejando un muerto y dos heridos. La víctima mortal fue Daniel Santos Lastra Miranda (35), asesinado en la puerta de su casa en los jirones Cochrane y Carrillo Albornoz.

Lastra Miranda había regresado de una reunión familiar cuando un sicario descendió de un auto blanco y le disparó en la cabeza y el cuerpo antes de huir.

Horas después, un menor de edad recibió un disparo en el pasaje Mendoza y permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Finalmente, en Bocanegra, el mototaxista Jason Randal Ramos Lucana (38) fue baleado frente a una pollería, sobrevivió aunque se encuentra grave.

Asaltante acribilla a policía de civil para robarle su moto en Jaén

Un policía que iba de civil fue acribillado en la ciudad de Jaén, región Cajamarca, la noche del jueves 4 de setiembre. La víctima fue identificada como el suboficial PNP Jeiner Ezequiel Rojas Culqui (35), quien habría perecido en un intento de robo.

El hecho se registró cerca de las 11 p.m. entre las calles Santa Teresita y Jorge Chávez, cuando el efectivo, quien se hallaba en su día de franco, viajaba en una motocicleta junto a una acompañante, entonces fue interceptado por dos sujetos quienes habrían intentado robarle su vehículo.

Según imágenes de una cámara de seguridad, la víctima intentó sacar su arma de fuego para neutralizar el ataque, pero fue baleado por uno de sus asaltantes. Recibió más de cinco disparos, pereciendo en el lugar.

Padre de familia muere por bala perdida en atentado en Tumbes

Un padre de familia identificado como Richard Cleyderman Milian Zárate (30), murió por un disparo de bala la madrugada de este sábado 6 de setiembre, en el asentamiento humano Salamanca, en la provincia de Tumbes. El hecho ocurrió durante una reunión familiar, luego que la víctima celebró los 5 años de su hija.

Según información de medio locales, al promediar las 2 a.m., dos sujetos irrumpieron en la reunión y abrieron fuego contra un sujeto apodado ‘Quemado’, pero una de las balas impactó en el abdomen de Milian Zárate, quien malherido fue trasladado al Hospital Regional de Tumbes.

Al momento la Policía investiga si el caso está ligado a una presunta venganza de bandas rivales. ‘Quemado’, contra quien habría estado dirigido el ataque, fue herido y hospitalizado, pero luego pidió su alta voluntaria.

Comerciante de vinos es asesinado en Chincha al resistirse a robo

Un comerciante de vinos fue asesinado la noche del jueves 4 de setiembre por resistirse a un robo. El hecho ocurrió cerca de las 10 p.m. en una calle del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, región Ica.

Según información policial, fueron dos sujetos quienes robaron la venta del día al comerciante, quien habría estado acompañado de un menor. Al resistirse al robo, la víctima fue baleada en la cabeza y tórax, falleciendo en el lugar.

Un equipo policial que pasaba por la zona escuchó los disparos y acudió a la zona, enfrentándose a los delincuentes y abatiendo a uno de ellos, mientras que otro se dio a la fuga.

Asesinan a mototaxista extranjero dentro de su vehículo en Chincha

Un mototaxista extranjero murió baleado en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha, región Ica. El crimen ocurrió cerca de las 10 p.m. del viernes 5 de setiembre en las inmediaciones de un centro comercial, cuando la víctima estaba en su vehículo y fue acribillada por dos sujetos, falleciendo en el lugar. Sobre su identidad, solo se confirmó que era conocido como ‘Rostro’.

Las informaciones preliminares señalan que la víctima tendría nexos con el Tren de Aragua y que su asesinato habría sido por las disputas entre bandas rivales, por el control de la micro comercialización de droga.