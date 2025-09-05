HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en plena Plaza de Trujillo: expresan indignación por inseguridad

El alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, fue atacado luego de salir de una conferencia de prensa sobre el atentado con explosivos que se registró cerca del Centro Histórico de Trujillo.

Lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en Trujillo.
Lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en Trujillo. | Foto: composición LR | difusión

Varios ciudadanos increparon al alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, debido a la creciente inseguridad en Trujillo. Esta situación ocurrió en la Plaza de Armas de la ciudad, luego de que el burgomaestre participara de una conferencia de prensa, junto al gobernador regional César Acuña, para informar sobre el reciente atentado con explosivos que se registró en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, a pocas cuadras del Centro Histórico.

Durante el altercado, un hombre lanzó un huevo en la cabeza al alcalde en medio de los reclamos de los taxistas y vecinos, quienes exigieron respuestas inmediatas frente al aumento de ataques y actos delictivos. Estas acciones reflejaron el descontento de los ciudadanos, quienes demandan acciones para enfrentar la delincuencia y criminalidad.

PUEDES VER: Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

lr.pe

Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en Trujillo

Según las imágenes compartidas por los testigos, los manifestantes le gritaban frases como "en lugar de dar explicaciones, se ríe" al alcalde Sánchez. Mientras la autoridad edil se disponía a subir a su vehículo, uno de los asistentes lo sorprendió por detrás y le lanzó un huevo que manchó su saco. De inmediato, los efectivos de la Policía Nacional intervinieron al agresor y lo apartaron del lugar.

"Es una falta de respeto", expresó el burgomaestre, aunque los protestantes pidieron a los agentes de la PNP que no detuvieran al ciudadano que realizó dicha acción. Tras ello, el alcalde se retiró del lugar.

PUEDES VER: Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

lr.pe

Ataque con explosivos en Trujillo

Un ataque con explosivos se registró en una vivienda ubicada en urbanización Las Quintanas de Trujillo. Tras ello, la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad confirmó el hecho y las autoridades informaron que varias viviendas resultaron afectadas.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó sobre la captura de tres presuntos responsables del hecho: Nilton Isaías Ravello Ramos, de 19 años, y Everet Emilio Quintero Monasteridos, de 32 años. Dos de ellos fueron detenidos cuando intentaron escapar en motocicleta. Minutos después, la Policía detuvo a un tercer sospechoso, quien habría contratado a los otros para realizar el ataque.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

LEER MÁS
Trujillo: Autores de atentado confiesan que los contrataron por S/200 para dejar explosivos

Trujillo: Autores de atentado confiesan que los contrataron por S/200 para dejar explosivos

LEER MÁS
Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

LEER MÁS
Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota