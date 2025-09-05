Varios ciudadanos increparon al alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, debido a la creciente inseguridad en Trujillo. Esta situación ocurrió en la Plaza de Armas de la ciudad, luego de que el burgomaestre participara de una conferencia de prensa, junto al gobernador regional César Acuña, para informar sobre el reciente atentado con explosivos que se registró en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, a pocas cuadras del Centro Histórico.

Durante el altercado, un hombre lanzó un huevo en la cabeza al alcalde en medio de los reclamos de los taxistas y vecinos, quienes exigieron respuestas inmediatas frente al aumento de ataques y actos delictivos. Estas acciones reflejaron el descontento de los ciudadanos, quienes demandan acciones para enfrentar la delincuencia y criminalidad.

Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en Trujillo

Según las imágenes compartidas por los testigos, los manifestantes le gritaban frases como "en lugar de dar explicaciones, se ríe" al alcalde Sánchez. Mientras la autoridad edil se disponía a subir a su vehículo, uno de los asistentes lo sorprendió por detrás y le lanzó un huevo que manchó su saco. De inmediato, los efectivos de la Policía Nacional intervinieron al agresor y lo apartaron del lugar.

"Es una falta de respeto", expresó el burgomaestre, aunque los protestantes pidieron a los agentes de la PNP que no detuvieran al ciudadano que realizó dicha acción. Tras ello, el alcalde se retiró del lugar.

Ataque con explosivos en Trujillo

Un ataque con explosivos se registró en una vivienda ubicada en urbanización Las Quintanas de Trujillo. Tras ello, la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad confirmó el hecho y las autoridades informaron que varias viviendas resultaron afectadas.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó sobre la captura de tres presuntos responsables del hecho: Nilton Isaías Ravello Ramos, de 19 años, y Everet Emilio Quintero Monasteridos, de 32 años. Dos de ellos fueron detenidos cuando intentaron escapar en motocicleta. Minutos después, la Policía detuvo a un tercer sospechoso, quien habría contratado a los otros para realizar el ataque.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.