Dos homicidios en las últimas 24 horas

En las últimas horas, el país ha sido escenarios de dos nuevos homicidios que han conmocionado a la ciudadanía de la capital y de la selva.

En el distrito de Chorrillos, en Lima, un joven fue abatido a sangre fría a plena luz del día, mientras que en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, otro hombre fue ultimado por desconocidos mientras compartía con su hermano y un amigo, quienes resultaron heridos.

Chorrillos: asesinan a balazos a hombre en plena vía pública

En la mañana del viernes 5 de setiembre, un nuevo hecho de violencia sorprendió a los vecinos de la urbanización Buenos Aires de Villa, en Chorrillos. Un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día en la vía pública, en el límite con Surco. En la escena del crimen, la Policía halló más de 20 casquillos de bala, evidencia de la brutalidad del ataque.

La víctima fue identificada como Elton Hirata Joya, de 27 años, quien alrededor de las 6:30 a.m. fue interceptado por tres sicarios a bordo de dos motos lineales. Sin mediar palabras, lo acribillaron en cuestión de segundos antes de huir por la avenida Buenos Aires en dirección a la avenida El Sol, dejando a la zona en estado de alarma.

Ucayali: desconocidos acaban con la vida de hombre y dejan dos heridos en feroz balacera

¡Terror en Ucayali! Una violenta balacera estremeció del distrito de Manantay, en la provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali. Allí, un hombre perdió la vida y dos personas resultaron heridas luego de ser atacados a balazos por desconocidos.

Según información policial, las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban conversando y bebiendo licor en plena vía pública. El fallecido fue identificado como Silver Moisés Diaz Ferreyra, de 37 años, mientras que Catriel Marín Ferreira y Mayer García Valles fueron trasladados a un hospital de la zona.