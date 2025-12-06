HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima
Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima      Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima      Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima      
Sociedad

Ministerio de Justicia inicia investigación a portal que difunde datos de "infieles" y activa canales oficiales para recibir denuncias

Además, el Minjus dio a conocer que se habría identificado que en la plataforma se pedían pagos de S/3 para eliminar nombres del listado, lo que se podría calificar como extorsión.

El Ministerio de Justicia investiga web que publica datos personales vinculados a casos de infidelidad
El Ministerio de Justicia investiga web que publica datos personales vinculados a casos de infidelidad | Foto: Andina/ Composición LR

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se pronunció sobre un sitio web denominado ‘Registro Público de Infidelidad en el Perú’. En este portal se difunde información personal de miles de personas sin su consentimiento.

Durante una verificación realizada el 3 de diciembre de 2025, la ANPD detectó que la página web alberga más de 10.000 reportes en los que cualquier usuario puede ingresar nombres, apellidos, edad, género, ubicación y testimonios, e incluso adjuntar archivos PDF como supuesta “evidencia”. Esta información, que es publicada sin validación previa, podría afectar la imagen, reputación y privacidad de las personas involucradas. Asimismo, el sitio cuenta con un buscador que permite consultar si alguien aparece en el registro, lo que vulnera el derecho fundamental a la protección de datos personales, conforme a lo establecido en la Ley N.º 29733 y su reglamento.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Hombre acosó a su expareja por Yape al enviarle céntimos como mensajes y terminó sentenciado por Corte Superior en Arequipa

lr.pe

Sitio web exige pagos para eliminar datos y expone a víctimas a extorsión y violencia digital

La ANPD identificó que la plataforma exige un pago de S/3 para retirar el nombre de una persona del listado. El cobro se efectúa a través de un código QR que dirige a un monedero electrónico (Yape), donde el pago queda registrado a nombre de una persona natural. Además, se verificó que el administrador del sitio utiliza un número de WhatsApp para coordinar directamente la eliminación de datos. Esta práctica, al condicionar el retiro de información personal a un pago, podría constituir un delito de extorsión y un tratamiento ilegal de datos personales.

Actualmente, la ANPD pondrá en conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos de carácter penal, a fin de que se determinen las responsabilidades del caso. Además, exhorta a la población a no compartir ni ingresar datos de terceros en plataformas no confiables, evitar realizar pagos por este tipo de prácticas y denunciar cualquier delito informático relacionado, según lo establece la Ley 30096. También advierte que difundir información proveniente de esta página puede constituir una forma de violencia digital. Si deseas conocer más sobre cómo cuidar tus datos personales, el Ministerio de Justicia ha habilitado este correo protegetusdatos@minjus.gob.pe.

Notas relacionadas
Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

LEER MÁS
Megapenal de Ica paralizado: obra prometía ser la más grande del Perú, pero solo alcanzó 25% de avance a pocos días de su entrega final

Megapenal de Ica paralizado: obra prometía ser la más grande del Perú, pero solo alcanzó 25% de avance a pocos días de su entrega final

LEER MÁS
Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Resultados de examen de admisión UNSAAC 2026-I: revisa la lista de ingresantes por carrera y puntajes alcanzados por postulantes

Resultados de examen de admisión UNSAAC 2026-I: revisa la lista de ingresantes por carrera y puntajes alcanzados por postulantes

LEER MÁS
Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,5 se sintió también en Lima, según IGP

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,5 se sintió también en Lima, según IGP

LEER MÁS
Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Temblor HOY, 3 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025