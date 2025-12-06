La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se pronunció sobre un sitio web denominado ‘Registro Público de Infidelidad en el Perú’. En este portal se difunde información personal de miles de personas sin su consentimiento.

Durante una verificación realizada el 3 de diciembre de 2025, la ANPD detectó que la página web alberga más de 10.000 reportes en los que cualquier usuario puede ingresar nombres, apellidos, edad, género, ubicación y testimonios, e incluso adjuntar archivos PDF como supuesta “evidencia”. Esta información, que es publicada sin validación previa, podría afectar la imagen, reputación y privacidad de las personas involucradas. Asimismo, el sitio cuenta con un buscador que permite consultar si alguien aparece en el registro, lo que vulnera el derecho fundamental a la protección de datos personales, conforme a lo establecido en la Ley N.º 29733 y su reglamento.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Hombre acosó a su expareja por Yape al enviarle céntimos como mensajes y terminó sentenciado por Corte Superior en Arequipa

Sitio web exige pagos para eliminar datos y expone a víctimas a extorsión y violencia digital

La ANPD identificó que la plataforma exige un pago de S/3 para retirar el nombre de una persona del listado. El cobro se efectúa a través de un código QR que dirige a un monedero electrónico (Yape), donde el pago queda registrado a nombre de una persona natural. Además, se verificó que el administrador del sitio utiliza un número de WhatsApp para coordinar directamente la eliminación de datos. Esta práctica, al condicionar el retiro de información personal a un pago, podría constituir un delito de extorsión y un tratamiento ilegal de datos personales.

Actualmente, la ANPD pondrá en conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos de carácter penal, a fin de que se determinen las responsabilidades del caso. Además, exhorta a la población a no compartir ni ingresar datos de terceros en plataformas no confiables, evitar realizar pagos por este tipo de prácticas y denunciar cualquier delito informático relacionado, según lo establece la Ley 30096. También advierte que difundir información proveniente de esta página puede constituir una forma de violencia digital. Si deseas conocer más sobre cómo cuidar tus datos personales, el Ministerio de Justicia ha habilitado este correo protegetusdatos@minjus.gob.pe.