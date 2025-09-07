Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares
La Corte IDH dispuso que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento la ley de amnistía que beneficia a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Ante esta situación, la Presidencia calificó como inaceptable la oposición del organismo.
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara a las autoridades peruanas abstenerse de aplicar la ley de amnistía, que favorece a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000, el gobierno de Dina Boluarte rechazó la medida y calificó como “inaceptable” la postura del organismo.
“El Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión de la Corte IDH. La Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario. No puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna”, se lee en el pronunciamiento de la Presidencia.
Asimismo, el comunicado resalta que el Perú es un país soberano y democrático, comprometido históricamente con el respeto a los derechos humanos.
Esta respuesta surge luego de que la Corte IDH ordenara a los jueces peruanos no aplicar, por ahora, la ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte tras su aprobación en el Congreso. La medida busca impedir que esta norma tenga efectos legales hasta que el tribunal emita una decisión definitiva sobre el caso.
No obstante, la Presidencia advierte que el Perú continuará analizando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a la vez, la posibilidad de impulsar una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el funcionamiento de sus órganos.
“Nuestro país padeció el terrible embate del terrorismo que pretendía subvertir el Estado de derecho y la democracia, lo cual generó un gran sufrimiento en nuestra población. Los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente vulnerados por los delincuentes terroristas, originándose una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana", se lee,