HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
Política

Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

La Corte IDH dispuso que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento la ley de amnistía que beneficia a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Ante esta situación, la Presidencia calificó como inaceptable la oposición del organismo.

El Gobierno peruano reiteró que nuestro país evalúa su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Foto: Presidencia
El Gobierno peruano reiteró que nuestro país evalúa su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Foto: Presidencia

Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara a las autoridades peruanas abstenerse de aplicar la ley de amnistía, que favorece a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000, el gobierno de Dina Boluarte rechazó la medida y calificó como “inaceptable” la postura del organismo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión de la Corte IDH. La Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario. No puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna”, se lee en el pronunciamiento de la Presidencia.

PUEDES VER: Loreto: bandera colombiana es izada en territorio peruano en la Triple Frontera y aumenta tensión limítrofe

lr.pe
larepublica.pe

Asimismo, el comunicado resalta que el Perú es un país soberano y democrático, comprometido históricamente con el respeto a los derechos humanos.

Esta respuesta surge luego de que la Corte IDH ordenara a los jueces peruanos no aplicar, por ahora, la ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte tras su aprobación en el Congreso. La medida busca impedir que esta norma tenga efectos legales hasta que el tribunal emita una decisión definitiva sobre el caso.

No obstante, la Presidencia advierte que el Perú continuará analizando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a la vez, la posibilidad de impulsar una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el funcionamiento de sus órganos.

“Nuestro país padeció el terrible embate del terrorismo que pretendía subvertir el Estado de derecho y la democracia, lo cual generó un gran sufrimiento en nuestra población. Los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente vulnerados por los delincuentes terroristas, originándose una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana", se lee,

Notas relacionadas
Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
"El Perú fue eliminado por...": Heduardicidio satiriza la política peruana con la eliminación de la selección de fútbol

"El Perú fue eliminado por...": Heduardicidio satiriza la política peruana con la eliminación de la selección de fútbol

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

LEER MÁS
Jaime Chincha sobre apertura del penal El Frontón: "El Gobierno desconoce la realidad carcelaria"

Jaime Chincha sobre apertura del penal El Frontón: "El Gobierno desconoce la realidad carcelaria"

LEER MÁS
Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

LEER MÁS
Jaime Chincha sobre denuncia de Karla Ramírez por posible atentado del Mininter: "Al peor estilo del hampa"

Jaime Chincha sobre denuncia de Karla Ramírez por posible atentado del Mininter: "Al peor estilo del hampa"

LEER MÁS
Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

EUROKARTS

EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

PRECIO

S/ 24.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota