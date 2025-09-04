Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en Callao

En la mañana del miércoles 4 de septiembre, un nuevo hecho de violencia sacudió la zona limítrofe entre Bella Vista y el Callao. Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un jalador de combi fue asesinado por otro sujeto en plena vía. El ataque ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 7:30 a.m y frente a varios testigos, quienes quedaron en shock ante el crimen.

La víctima aún no es identificada oficialmente. Sin embargo, cámaras del distrito de San Miguel evidenciaron que recibió varios disparos que le causaron la muerte en el acto. Según medios locales, el ataque se produjo frente a las casetas de videovigilancia que tienen ubicados en la zona ambos distritos. Una mujer resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil.

Asesinan a jalador de combi a plena luz del día y hieren a mujer en el Callo

Según reportes preliminares, producto de la balacera, la mujer herida se encontraba en un auto rojo en la vía cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles. Esto sucedió cuando el fallecido, al ver su vida en peligro, intentó huir cruzando la pista. El vehículo terminó con la luna lateral destruída producto del impacto, tanto del lado del condutor como de los pasajeros en la parte trasera.

