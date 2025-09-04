HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en Callao

El crimen ocurrió a plena luz del día. La víctima fue atacada a quemarropa frente a las casetas de videovigilancia en una transitada vía en el Callao. Una mujer resultó herida tras ser alcanzada por los proyectiles.

Asesinan a jalador de combi en el Callao
Asesinan a jalador de combi en el Callao | difusión

En la mañana del miércoles 4 de septiembre, un nuevo hecho de violencia sacudió la zona limítrofe entre Bella Vista y el Callao. Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un jalador de combi fue asesinado por otro sujeto en plena vía. El ataque ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 7:30 a.m y frente a varios testigos, quienes quedaron en shock ante el crimen.

La víctima aún no es identificada oficialmente. Sin embargo, cámaras del distrito de San Miguel evidenciaron que recibió varios disparos que le causaron la muerte en el acto. Según medios locales, el ataque se produjo frente a las casetas de videovigilancia que tienen ubicados en la zona ambos distritos. Una mujer resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil.

PUEDES VER: Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

lr.pe

Asesinan a jalador de combi a plena luz del día y hieren a mujer en el Callo

Según reportes preliminares, producto de la balacera, la mujer herida se encontraba en un auto rojo en la vía cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles. Esto sucedió cuando el fallecido, al ver su vida en peligro, intentó huir cruzando la pista. El vehículo terminó con la luna lateral destruída producto del impacto, tanto del lado del condutor como de los pasajeros en la parte trasera.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

