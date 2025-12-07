PNP de tránsito muere tras ser arrollado por tráiler luego de despistarse en la Panamericana Norte

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano LEER MÁS

Así quedaron las casas y negocios en el cerro Candela en Ate tras demolición por obras de la avenida Nicolás Ayllón LEER MÁS

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma LEER MÁS

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más LEER MÁS

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar LEER MÁS