PNP de tránsito muere tras ser arrollado por tráiler luego de despistarse en la Panamericana Norte
El agente PNP, de apellido Manrique, fue atropellado por un tráiler de la empresa JYB Baca, conducido por Luis Enrique Guerra Arias.
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento
- Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar
Fallece efectivo PNP tras choque con trailer en operativo | composición LR
Este 7 de diciembre, un agente de la PNP de tránsito perdió la vida al ser atropellado por un camión en la Panamericana Norte, cerca del paradero Hogar del A.H. Villa Los Reyes I Sector.
Noticia en desarrollo...