HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Sociedad

Enorme ballena de 15 metros muere tras quedar varada durante avistamiento de cetáceos en playa de Tumbes

Testigos indican que el cetáceo podría haber interactuado con embarcaciones durante su migración o haber sido atacada por los depredadores naturales en Tumbes.

La ballena jorobada continúa varada en la playa mientras se investiga el motivo de su muerte. Foto: Canal N
La ballena jorobada continúa varada en la playa mientras se investiga el motivo de su muerte. Foto: Canal N

Durante un avistamiento de cetáceos ocurrido el 1 de setiembre, una enorme ballena jorobada de alrededor de 15 metros quedó varada y sin vida en la caleta Grau, en la región Tumbes. Ante ello, fueron los pescadores locales, quienes se percataron de la presencia del enorme animal para luego alertar a las autoridades. La noticia se difundió rápidamente en la localidad hasta donde han llegado varios bañistas.

Cabe resaltar que este hallazgo se enmarca en una temporada donde las ballenas jorobadas salen a la superficie y son vistas por turistas nacionales e internacionales, quienes llegan a la región para disfrutar divisando a estos majestuosos animales.

El enorme animal continúa varado en la playa de Tumbes. Foto: Andina

El enorme animal continúa varado en la playa de Tumbes. Foto: Andina

PUEDES VER: Pescador sobrevive de milagro tras estar 5 días a la deriva: fue hallado por lanchero en la costa de Tumbes

lr.pe

Investigan la causa de muerte de la ballena varada en Tumbes

De acuerdo a las autoridades locales, el enorme cetáceo no presentaba lesiones visibles en su cuerpo, sin embargo, existe la posibilidad de que haya interactuado con las embarcaciones de pesca, lo cual pudo ocasionar que se enrede durante su migración a lo largo de la Costa.

Al respecto, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) no ha emitido un comunicado explicando las causas de la muerte de la ballena jorobada. Se espera que las autoridades inicien las acciones correspondientes para sepultar al animal.

Operadores turísticos expresaron su pesar por lo sucedido y esperan que se realice una investigación sobre la causa del varamiento. Además, instaron a los pescadores a respetar el hábitat de estas especies, las cuales migran desde julio hasta noviembre por la costa de Tumbes y Piura.

PUEDES VER: Rescatan a 12 pescadores en Piura tras hundimiento de embarcación de casi 100 toneladas

lr.pe

El peligroso recorrido de las ballenas desde la Antártida hasta el norte peruano

Las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde la Antártida hasta las aguas cálidas del norte peruano, en donde enfrentan múltiples riesgos en su trayecto, siendo las orcas uno de sus principales depredadores. Por ello, los pescadores indicaron haber visto uno de estos animales depredando en el lugar.

"Es probable que haya sido atacada en el mismo océano, porque esa es la ruta de las ballenas y su depredador natural de ellas son las orcas (...) Entonces, ellas (orcas) las van persiguiendo. Lo más probable es que haya sido atacada por otro animal casi del mismo tamaño", acotó un pescador local.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Miles de ballenas migran desde la Antártida hacia Perú: dónde verlos tras el inicio de la temporada de avistamientos 2025

Miles de ballenas migran desde la Antártida hacia Perú: dónde verlos tras el inicio de la temporada de avistamientos 2025

LEER MÁS
Miles de ballenas llegan al mar peruano en asombroso espectáculo desde Chile y la Antártida: ¿en dónde verlas?

Miles de ballenas llegan al mar peruano en asombroso espectáculo desde Chile y la Antártida: ¿en dónde verlas?

LEER MÁS
Así es el tiburón ballena: es del tamaño de un bus escolar y habita en las profundidades del océano Atlántico

Así es el tiburón ballena: es del tamaño de un bus escolar y habita en las profundidades del océano Atlántico

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS
Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo': "Mi único error fue no denunciarlo"

LEER MÁS
Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
Prensa de Indonesia lamenta asesinato de diplomático Leonardo Zetro Purba en Lince: "Un trauma"

Prensa de Indonesia lamenta asesinato de diplomático Leonardo Zetro Purba en Lince: "Un trauma"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Sociedad

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota