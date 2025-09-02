La ballena jorobada continúa varada en la playa mientras se investiga el motivo de su muerte. Foto: Canal N

La ballena jorobada continúa varada en la playa mientras se investiga el motivo de su muerte. Foto: Canal N

Durante un avistamiento de cetáceos ocurrido el 1 de setiembre, una enorme ballena jorobada de alrededor de 15 metros quedó varada y sin vida en la caleta Grau, en la región Tumbes. Ante ello, fueron los pescadores locales, quienes se percataron de la presencia del enorme animal para luego alertar a las autoridades. La noticia se difundió rápidamente en la localidad hasta donde han llegado varios bañistas.

Cabe resaltar que este hallazgo se enmarca en una temporada donde las ballenas jorobadas salen a la superficie y son vistas por turistas nacionales e internacionales, quienes llegan a la región para disfrutar divisando a estos majestuosos animales.

El enorme animal continúa varado en la playa de Tumbes. Foto: Andina

Investigan la causa de muerte de la ballena varada en Tumbes

De acuerdo a las autoridades locales, el enorme cetáceo no presentaba lesiones visibles en su cuerpo, sin embargo, existe la posibilidad de que haya interactuado con las embarcaciones de pesca, lo cual pudo ocasionar que se enrede durante su migración a lo largo de la Costa.

Al respecto, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) no ha emitido un comunicado explicando las causas de la muerte de la ballena jorobada. Se espera que las autoridades inicien las acciones correspondientes para sepultar al animal.

Operadores turísticos expresaron su pesar por lo sucedido y esperan que se realice una investigación sobre la causa del varamiento. Además, instaron a los pescadores a respetar el hábitat de estas especies, las cuales migran desde julio hasta noviembre por la costa de Tumbes y Piura.

El peligroso recorrido de las ballenas desde la Antártida hasta el norte peruano

Las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde la Antártida hasta las aguas cálidas del norte peruano, en donde enfrentan múltiples riesgos en su trayecto, siendo las orcas uno de sus principales depredadores. Por ello, los pescadores indicaron haber visto uno de estos animales depredando en el lugar.

"Es probable que haya sido atacada en el mismo océano, porque esa es la ruta de las ballenas y su depredador natural de ellas son las orcas (...) Entonces, ellas (orcas) las van persiguiendo. Lo más probable es que haya sido atacada por otro animal casi del mismo tamaño", acotó un pescador local.

