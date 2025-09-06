Balaceras en el Callao se registraron en menos de 24 horas. | Difusión

La violencia armada volvió a sembrar el pánico en el Callao. En solo una noche, tres ataques a balazos dejaron como saldo un hombre asesinado y dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, lo que ha generado alarma entre los vecinos y encendió las alertas de las autoridades del primer puerto chalaco.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de estos tres hechos violentos. Mientras tanto, el temor crece entre los vecinos del Callao, quienes advierten que la ola de ataques armados en la zona se ha vuelto incontrolable.

Asesinan a un hombre en la puerta de su casa

La primera balacera ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. del viernes 5 de setiembre, cuando Daniel Santos Lastra Miranda (35) fue atacado a pocos metros de su vivienda, en la intersección de los jirones Cochrane y Carrillo Albornoz, en el Callao.

Según información policial, el hombre había regresado de una reunión familiar y se encontraba en la puerta de su casa cuando un sujeto descendió de un vehículo blanco y abrió fuego contra él antes de darse a la fuga.

Los proyectiles impactaron en la cabeza y el cuerpo de Santos Lastra, quien fue hallado por su esposa y trasladado de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde lamentablemente se confirmó su muerte.

En la escena, la Policía halló tres casquillos de bala. El móvil del crimen aún es materia de investigación. No obstante, las autoridades ya iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable.

El asesinato ha causado alarma entre los vecinos, quienes advirtieron sobre la creciente ola de violencia armada que azota la zona.

Menor de edad resulta herido en nuevo ataque

Poco tiempo después del asesinato de Santos Lastra, otro ataque armado se registró en el pasaje Mendoza, a la altura de la cuadra ocho del jirón Arica. En este hecho, un menor de edad recibió un impacto de bala en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según testigos, un desconocido se le acercó por la espalda y le disparó sin mediar palabra. El menor fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado. En el lugar, la Policía halló tres casquillos de bala.

Mototaxista baleado frente a una pollería

La tercera balacera de la noche del último viernes se produjo en la urbanización Bocanegra, sector 5, frente a la pollería Sabrasa Express. Allí, un mototaxista, identificado como Jason Randal Ramos Lucana (38), fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo.

Según testigos, la víctima fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon varias veces sin mediar palabra. La víctima logró descender de su mototaxi y pedir ayuda antes de ser trasladada al hospital Luis Negreiros Vega, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Los peritos de criminalística hallaron 10 casquillos de bala en la escena, lo que evidenció la ferocidad del ataque.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

